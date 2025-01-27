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У Брянській області ЗСУ ліквідували 19-річного російського боксера

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Брянській області ЗСУ ліквідували 19-річного російського боксера
Бенчак був ліквідований захисниками України 28 жовтня 2024 року у Брянській області

Окупант Бенчак був переможцем першості Краснодарського краю

У Росії 25 січня був проведений дитячий турнір на честь ліквідованого в Брянській області 19-річного боксера Іллі Бенчака. Про це повідомляє Base of Ukrainain sports.

Зазначається, що окупант Бенчак Ілля народився 21 січня 2005 року. Займався боксом, був переможцем першості Краснодарського краю РФ, переможцем та призером багатьох всеросійських та регіональних турнірів з боксу. Неодноразово на змаганнях був нагороджений призами за «Найкращу техніко-тактичну підготовку»

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупант був ліквідований захисниками України 28 жовтня 2024 року у Брянській області.

Нагадаємо, титулований російський фігурист Іван Букін, який хоче отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, видалив в Instagram і Telegram пости про те, що він та його партнерка Олександра Степанова були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.

«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін у вже видаленому дописі.

Букін та Степанов – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки)

«Такими діями Букін намагається довести свою «нейтральність», щоб мати можливість взяти участь в Олімпіаді-2026», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Крамаренко разом з іншими російськими спортсменами вітала диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначають автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • дворазовий призер Олімпіади Климент Колесников
  • чемпіонка Європи Лала Крамаренко
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує допускати до змагань російських спортсменів, які були помічені у підтримці війни проти України.

Теги: росія бокс війна

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