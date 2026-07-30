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Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Заарештовано заступницю голови управління безпілотних систем Мінпромторгу РФ
Алла Половченя отримала підозру у розтраті в особливо великому розмірі
фото: АМН «Москва»

Суд взяв чиновницю під варту на два місяці

Заступницю начальника управління безпілотних систем та робототехніки Мінпромторгу Аллу Половченя затримано в Москві за підозрою у розтраті в особливо великому розмірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На клопотання слідства Мещанський районний суд Москви взяв чиновницю під варту на два місяці.

Зазначається, що одночасно з Половченя були затримані заступниця директора з розвитку ГК «Ефко» Катерина Кустова та директор з розвитку керуючої компанії групи Владислав Романцев. Їм інкримінують шахрайство в особливо великому розмірі. Мещанський районний суд також відправив обох під варту.

Кримінальна справа пов’язана з реалізацією проєкту зі створення безпілотних авіаційних систем «Транспорт майбутнього». Раніше у цій же справі було заарештовано генерального директора компанії та колишнього радника губернатора Самарської області Юрія Козаренка.

«Вчора правоохоронними органами було затримано заступницю начальника управління безпілотних систем та робототехніки Мінпромторгу Росії Аллу Половченя. Міністерство сприяє слідчим діям», – повідомили у Мінпромторзі.

У пресслужбі ГК «Ефко» зауважили, що 30 липня стало відомо про затримання кількох співробітників компанії.

До слова, збитки від економічних злочинів у Росії помітно зросли упродовж 2025 року, оголивши глибокі проблеми в державному управлінні та корпоративному секторі на тлі економічної нестабільності.

Теги: корупція росія

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