У Блінкена є план, як розрядити ситуацію довкола Лівану

У США вважають, що ситуація в Лівані є серйозною

Після ліквідації Ізраїлем низки високопоставлених лідерів «Хезболли» , у США намагаються відшукати нове вікно для виходу з політичного глухого кута в Лівані та послаблення ескалації війни. Про це повідомили в Держдепартамент США.

З метою розрядки ситуації, державний секретар США Ентоні Блінкен окремо поспілкувався телефоном з виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Лівану Наджибом Мікаті та спікером парламенту Набхі Беррі про необхідність врегулювання ситуації.

Раніше на цьому тижні Блінкен обговорив зі своїми саудівським, катарським і французьким колегами, як резолюція - зокрема, вибори нового президента Лівану - може зменшити напруженість на Близькому Сході, змусивши «Хезболлу» відвести свої сили від північного кордону Ізраїлю до лінії, визначеної в резолюції Ради Безпеки ООН, що поклала край війні між Ізраїлем та «Хезболлою» 2006 року.

«Очевидно, що народ Лівану зацікавлений, дуже зацікавлений у тому, щоб держава самоствердилася і взяла на себе відповідальність за країну та її майбутнє. Посада президента залишається вакантною вже два роки, і для ліванського народу мати главу держави було б дуже важливо» , - сказав Блінкен журналістам після саміту лідерів країн Східної Азії в Лаосі.

За його словами, майбутнє Лівану має вирішувати його народ, і ніхто інший, включаючи «будь-якого зовнішнього гравця, будь то США, Ізраїль або будь-який із багатьох гравців у регіоні» .

«Ми всі дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти створити середовище, в якому люди зможуть повернутися до своїх домівок, відчути себе у безпеці, діти зможуть повернутися до школи. Тож Ізраїль має чіткий і цілком законний інтерес у цьому. Народ Лівану хоче того ж самого. Ми вважаємо, що найкращий спосіб досягти цього - дипломатичне порозуміння, над яким ми працюємо вже деякий час і на якому ми зосереджені зараз», – сказав Блінкен.

Посада президента Лівану залишається вакантною вже два роки, і Блінкен наголошує на «необхідності надати повноваження керівництву, яке відображає волю народу до стабільного, процвітаючого і незалежного Лівану».

Він каже, що «Ліван не може дозволити Ірану або "Хезболлі" стояти на шляху безпеки й стабільності Лівану» .

Водночас, у заяві не згадується про обговорення можливого припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням, яке підтримує Іран.