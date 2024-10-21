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Вибори в Молдові: ЄС звинуватив Росію в дестабілізації демократичного процесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибори в Молдові: ЄС звинуватив Росію в дестабілізації демократичного процесу
Речник ЄС пообіцяв офіційно прокоментувати вибори у Молдові після того, як будуть оголошені фінальні результати
фото з відкритих джерел

У Молдові завершується обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах та конституційному референдумі щодо євроінтеграції

Під час голосування в Молдові виборці піддались масованій пропаганді з боку Росії, що мало значний вплив на фінальні результати. Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Der Tagesspiegel.

Як зазначив Стано, ЄС уважно стежив за голосуваннями щодо референдуму та президентськими виборами. «Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові», – заявив Стано.

За словами речника ЄС, були зафіксовані спроби купівлі голосів та «величезну пропаганду» Росії і її проксі. Стано вважає, що зусилля з підриву голосування тривали не тижнями, а місяцями, задовго до 20 жовтня.

Речник ЄС пообіцяв офіційно прокоментувати вибори у Молдові після того, як будуть оголошені фінальні результати. «Після цього ми вийдемо з нашою офіційною реакцією», – додав він.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента і конституційний референдум про вступ до ЄС. Центральна виборча комісія встигла опрацювати 99,50% протоколів, і вже зрозуміло, що для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

За останніми даними, за Майю Санду проголосували 42,33% виборців. Її суперник, кандидат від Партії соціалістів Олександр Стояногло набрав 26,05% голосів. На третьому місці - кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий (13,77%). Решта кандидатів набрали менше ніж 6% голосів.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 49,54% проголосували проти внесення європейського вектора до конституції, а 50,46% – за. ЦВК уже опрацювала 99,77% бюлетенів.

Раніше Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах.

Як повідомлялося, президентка Молдови і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду («Дія і Солідарність») запросила на передвиборчі дебати Олександра Стояногло («Партія соціалістів»), який посів у першому турі друге місце. 

До слова, у Молдові завершується обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах та конституційному референдумі щодо євроінтеграції.

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Теги: Молдова росія вибори Європейський союз

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