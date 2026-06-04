Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Канцлер Німеччини може очолити переговори ЄС з Росією

На думку Андрея Бабіша, саме канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має отримати мандат ЄС для координації можливого діалогу з Москвою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має очолити переговорний процес Європейського Союзу щодо припинення російської агресії проти України. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що саме Мерц є найбільш підходящою фігурою для координації переговорів від імені ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеського мовника Ceske Noviny.

Бабіш вважає, що канцлер Німеччини міг би діяти на основі відповідного мандата європейських інституцій та представляти позицію всього Євросоюзу під час можливих контактів із Росією.

На тлі цих дискусій увагу привернула й інша ініціатива Мерца. Раніше він направив до Брюсселя лист із пропозицією розглянути можливість надання Україні статусу асоційованого члена Європейського Союзу. Ініціатива викликала жваве обговорення серед європейських лідерів, оскільки стосується майбутнього євроінтеграції України.

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За даними видання, канцлер Німеччини вважає, що асоційований статус міг би стати політичним сигналом підтримки України в умовах війни, тоді як повноцінне членство наразі стикається з опором частини держав-членів ЄС.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що Київ розраховує саме на повноправне членство в Європейському Союзі та не розглядає проміжні формати інтеграції як кінцеву мету.

Нагадаємо, раніше глава Кремля Володимир Путін висловлювався на підтримку кандидатури колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого посередника між Росією та Європейським Союзом.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило про дискусії в Європейському Союзі щодо можливого призначення спеціального представника для контактів із Росією. Частина країн ЄС підтримує таку ідею на тлі зменшення ролі США в переговорному процесі, тоді як інші побоюються, що це може послабити санкційний тиск на Кремль. Серед потенційних кандидатів називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Александра Стубба, колишнього голову Європейського центрального банку Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.