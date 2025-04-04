Нові мита США. Ціни на нафту різко впали

Занепокоєння інвесторів посилюють нові торговельні мита Трампа

Світові ціни на нафту різко знизилися, зафіксувавши найбільше відсоткове падіння з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Причиною обвалу стало неочікуване рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку нафти. Ця новина з’явилася одразу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні імпортні мита.

Основні показники:

Brent: 70,14 дол./барель (-6,42%).

WTI: 66,95 дол./барель (-6,64%).

Аналітики зазначають, що поєднання зростання видобутку нафти та погіршення економічних перспектив чинить потужний тиск на ринок. За словами Енджі Гільдеа з KPMG, це може стати початком нової фази нестабільності в галузі.

Додатково занепокоєння інвесторів посилюють нові торговельні мита Трампа, які, на їхню думку, можуть загострити торгові конфлікти, уповільнити глобальне економічне зростання та знизити попит на енергоносії.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація».

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».