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Україна опинилася в зоні досяжності іранських ракет: чи зможе ППО їх збити

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна опинилася в зоні досяжності іранських ракет: чи зможе ППО їх збити
Балістична ракета Sejjil
фото: defence-ua.com

Після погроз Тегерана експерти оцінили, чи можуть іранські балістичні ракети досягти української території та які системи ППО здатні їх перехопити

Після різкої заяви Тегерана на адресу України фахівці звернули увагу на можливості іранського ракетного арсеналу. Частина балістичних ракет середньої дальності, які перебувають на озброєнні Ірану, теоретично здатна досягати української території безпосередньо з пускових позицій у північних районах країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Поштовхом до нової дискусії стали заяви іранської сторони після інциденту в Каспійському морі. Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на нібито комерційне судно та пригрозило відповіддю.

За оцінкою аналітиків, у розпорядженні Ірану є одразу кілька типів балістичних ракет середньої дальності, здатних долати близько 2000 кілометрів. Йдеться про Ghadr, Emad та Sejjil. Водночас найбільшу дальність польоту, за наявними оцінками, має ракета Khorramshahr, яка може вражати цілі на відстані до 4000 кілометрів.

Балістична ракета Ghadr
Балістична ракета Ghadr
фото: defence-ua.com/
Балістична ракета Emad
Балістична ракета Emad
фото: defence-ua.com
Балістична ракета
Балістична ракета
фото: defence-ua.com

Саме така дальність дозволяє запускати ракети безпосередньо з території Ірану. Залежно від району старту під потенційною загрозою можуть опинитися українські міста.

Окрему увагу експерти звертають на ракету Khorramshahr. Для неї Іран розробив бойову частину із суббоєприпасами, яку вже застосовував під час атак на Ізраїль. Вона передбачає розділення бойового блоку на кілька десятків окремих елементів, що значно ускладнює роботу систем протиракетної оборони.

Балістична ракета Khorramshahr
Балістична ракета Khorramshahr
фото: defence-ua.com

Водночас питання перехоплення таких ракет залишається надзвичайно складним. Як зазначають фахівці, комплекси Patriot мають лише обмежені можливості боротьби з балістичними ракетами середньої дальності. Їхня ефективність залежить від висоти польоту, швидкості, траєкторії та маневрування бойової частини.

Для більш надійного захисту від подібних загроз необхідні спеціалізовані системи протиракетної оборони, зокрема THAAD, Arrow-2, Arrow-3 або американські ракети-перехоплювачі SM-3. Саме такі комплекси використовувалися під час відбиття іранських атак на Ізраїль.

Водночас аналітики звертають увагу, що ракетний потенціал Ірану вже зазнав суттєвих втрат. Запаси балістичних ракет середньої дальності скоротилися після масованих ударів по Ізраїлю упродовж минулого та цього року. Крім того, Ізраїль і США атакували пускові установки, склади, виробничі майданчики та інші об'єкти іранської ракетної програми під час операції Epic Fury.

Нагадаємо, 26 липня Міністерство закордонних справ Ірану публічно звинуватило Україну в ударі по судну в Каспійському морі. У Тегерані стверджують, що внаслідок атаки загинув один моряк, ще один отримав поранення, та заявили, що цей інцидент «не може залишитися без відповіді».

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Теги: Іран війна Україна балістичні ракети

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