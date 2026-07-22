Смертність в Україні значно перевищує народжуваність: де ситуація найгірша

Статистика життя та смерті в Україні істотно погіршилась

За пів року кількість новонароджених скоротилася на 16%, а померлих зросла на 4%

У першому півріччі 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини, а кількість померлих сягнула 259 853. На одного новонародженого зараз припадає майже четверо померлих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Опендатаботу».

Народжуваність продовжує знижуватися. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року кількість новонароджених скоротилася на 16%, а проти довоєнного 2021 року – майже удвічі. У середньому щомісяця в Україні нині народжується близько 12 тисяч дітей. Десять років тому цей показник становив приблизно 32 тисячі на місяць. Хлопчиків народжується трохи більше, ніж дівчаток: 51% проти 49%.

Дані про народження та смерті в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Де народжується найбільше дітей

За кількістю новонароджених лідирує Київ, де за шість місяців народилися 8352 дитини – майже кожна дев’ята в Україні. Далі йдуть: Львівська область – 6617 дітей; Дніпропетровська – 5611; Одеська – 5450.

Найбільше народжуваність скоротилася у прифронтових регіонах. У Донецькій області кількість новонароджених зменшилася утричі, а у Запорізькій – на 23%. Водночас спад зафіксували й у відносно безпечніших регіонах. На Вінниччині, Львівщині та Тернопільщині народжуваність знизилася приблизно на 20%.

Смертність зросла вперше за п'ять років

За перші шість місяців 2026 року в Україні зафіксували 259 853 смерті. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і перше офіційне зростання смертності за останні п’ять років.

Найбільше померлих зареєстрували у Дніпропетровській області – 28 386 осіб. На цей регіон припала приблизно кожна дев’ята смерть у країні. Найбільше зростання смертності зафіксували у Києві – на 11%. Загалом у столиці померла 20 121 людина.

Смертність учетверо перевищує народжуваність інфографіка: «Опендатабот»

Найгірша ситуація – у прифронтових областях

У середньому по Україні на одного новонародженого припадає близько чотирьох померлих. Торік співвідношення становило один до трьох. Найскладніша демографічна ситуація зафіксована у прифронтових регіонах: у Донецькій області – один новонароджений на 19 померлих; у Херсонській – один до 14; у Сумській, Чернігівській та Харківській областях – один до шести.

Найкраще співвідношення мають Рівненська, Волинська та Закарпатська області, де на одного новонародженого припадають двоє померлих.

При цьому, навіть різке зростання народжуваності не зможе швидко переламати демографічну ситуацію в Україні. Щоб змінилася вікова структура населення, знадобляться десятиліття, пояснював раніше демограф Олександр Гладун.