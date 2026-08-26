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Безпілотники уразили логістичний центр Wildberries у Котовську

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники уразили логістичний центр Wildberries у Котовську
На складі маркетплейсу Wildberries вирує масштабна пожежа
фото: соціальні мережі

Після атаки БпЛА роботу логістичного центру WB призупинили

Вночі 26 серпня безпілотники завдали повторного удару по логістичному центру компанії Wildberries у Котовську (РФ). За даними з відкритих джерел та оприлюдненими кадрами, на об’єкті площею близько 108 000 м² вирує масштабна пожежа. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цей комплекс є одним із ключових логістичних вузлів Wildberries у Центральній Росії. Склад ввели в експлуатацію у 2025 році, а його розрахункова місткість після виходу на повну потужність становила до 54 млн одиниць товарів. Після атаки БпЛА роботу складу WB призупинили.

Котовський центр уже ставав ціллю атак 18 липня. Тоді роботу об'єкта було тимчасово заморожено.

Новий удар погіршує й без того критичну ситуацію з логістикою російського ритейлера. З урахуванням того, що станом на кінець липня Wildberries втратила понад 1 млн м² складських приміщень, у Центральній Росії в компанії майже не залишилося вільних потужностей.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня після масштабної атаки безпілотників на Московську область припинив роботу логістичний вузол Wildberries, розташований в індустріальному парку «Коледіно». У відомстві зазначили, що цей об'єкт був найбільшим складом Wildberries за площею – територія комплексу становить близько 250 тис. кв. м.

Крім того, після нічної атаки припинив роботу склад компанії у Домодєдово Московської області. У Міноборони наголосили, що російська логістична система дедалі сильніше відчуває наслідки війни, яку РФ розв'язала проти України.

Раніше під ударом опинилася й цифрова інфраструктура Wildberries. Фахівці спільноти Cyber Corps провели масштабну кібератаку на російський маркетплейс, яка тривала 10–11 серпня. Унаслідок операції виникли перебої в роботі низки сервісів компанії. Про це повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

Попри високий рівень захисту цифрової інфраструктури Wildberries, кіберфахівцям вдалося порушити роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів. Також була частково дестабілізована платіжна інфраструктура та суттєво зросло навантаження на контакт-центри компанії.

Теги: пожежа росія Wildberries

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