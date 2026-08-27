Навіщо Трамп відправив директора ЦРУ до Москви: названо п'ять версій

Таємнича поїздка могла стосуватися не лише війни в Україні – серед можливих тем називають нову мобілізацію в РФ, загрозу країнам НАТО та співпрацю Кремля з Іраном

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неоголошений візит до Москви, який тривав лише кілька годин. Поїздка відбулася на тлі спроб адміністрації президента США Дональда Трампа домогтися припинення російсько-української війни та зростання напруженості між Росією і Заходом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час перебування у російській столиці Реткліфф зустрічався з представниками російської розвідки. Особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним не було, однак його поінформували про результати переговорів.

Сам Трамп підтвердив, що саме він відправив директора ЦРУ до Москви. Президент США пов'язав поїздку зі спробами Вашингтона домогтися припинення війни Росії проти України. «З цього може щось вийти. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити цю війну», – сказав Трамп.

Колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Росії Джон Форман звернув увагу на винятковість такої поїздки. «Президент США не відправляє директора ЦРУ до Москви, хіба що у серйозних випадках», – зазначив він.

Попередження про нову мобілізацію

Першою можливою причиною візиту називають плани Кремля провести нову хвилю мобілізації. За даними американських ЗМІ, розвідка США отримала інформацію про можливу підготовку такого рішення після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня. Реткліфф міг особисто передати російській стороні застереження Вашингтона.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія може додатково залучити до 300 тис. військовослужбовців для поповнення втрат своєї армії. Кремль підготовку нової мобілізації заперечує.

Загроза країнам НАТО

Ще однією можливою темою переговорів могла бути потенційна ескалація Росії проти держав Північноатлантичного альянсу. Американська розвідка розглядає різні сценарії можливих дій Москви – від кібератак до обмеженого військового вторгнення, яке могло б стати спробою перевірити єдність Альянсу та готовність його членів виконати зобов'язання за статтею 5.

Особливу увагу привертає Калінінградська область, де Росія проводила військові навчання з мобілізації. Форман припустив, що директор ЦРУ міг обговорювати у Москві ризики подальшої ескалації війни в Україні або ширшого конфлікту в Європі.

Спроба зрушити переговори про Україну

Третьою версією є спроба Вашингтона з'ясувати, наскільки Кремль насправді готовий домовлятися про припинення війни. Поїздка Реткліффа відбулася на тлі застою в американських дипломатичних зусиллях. Директор ЦРУ міг безпосередньо оцінювати готовність Москви до компромісів та передати позицію адміністрації Трампа.

Водночас Вашингтон міг попередити: якщо Росія не пом'якшить свої умови, Сполучені Штати здатні посилити підтримку України, зокрема у сфері розвідки та далекобійних ударів.

Американці у російських в'язницях

Четвертою можливою темою могли стати американські громадяни, які перебувають у російських в'язницях. ЦРУ вже брало участь у переговорах про звільнення американців із Росії. У 2024 році в межах великого обміну були звільнені журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович і колишній морський піхотинець США Пол Вілан.

Реткліфф також був залучений до переговорів про звільнення Ксенії Кареліної – громадянки Росії та США, яку російський суд засудив за державну зраду через пожертву благодійній організації, що підтримувала Україну.

Відносини Росії з Іраном

П'ятою можливою причиною поїздки Newsweek називає співпрацю Москви й Тегерана, зокрема ймовірну передачу Ірану розвідувальної інформації.

Реткліфф раніше заявляв у Сенаті США, що Тегеран просив Москву передавати розвіддані про американські військові об'єкти на Близькому Сході.

Наукова співробітниця RUSI Сарі Архо Гаврен припустила, що директор ЦРУ міг попередити російську сторону через можливий обмін розвідданими з Іраном або гібридну діяльність Росії в країнах Балтії. Серед інших можливих тем вона назвала Україну та американських громадян, які залишаються під вартою у РФ.

Нагадаємо, що попередній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс прибув до Росії, щоб застерегти Кремль від вторгнення в Україну та попередити про можливі наслідки. Через кілька місяців Росія розпочала повномасштабну війну.