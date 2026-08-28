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РФ планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Зеленський розкрив дані розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Зеленський розкрив дані розвідки
Зеленський та Іващенко провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми

Сьогодні, 28 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наша воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства. Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить», – йдеться у повідомленні.

Президент пояснив, що через нездатність російського флоту забезпечувати конвої для торговельного і тіньового флоту, які заходять у відповідні порти, РФ розглядає можливість оснащення цивільних кораблів стрілецькою зброєю, засобами РЕБ і військовим персоналом. За його словами, Україна готує відповідні засоби реагування на таку мілітаризацію Росією судноплавства.

«Воєнна розвідка підтверджує високу ефективність наших дипстрайків, зокрема по російських воєнних виробництвах та по обʼєктах нафтової галузі. За наявними у нас даними, які базуються на інформації самої російської сторони, після низки наших далекобійних санкцій проти підприємства «Комбінат «Каменський» в Ростовському регіоні росіяни втратили значну частину своїх спроможностей у виробництві твердопаливних двигунів для ракет. Продовжимо цю далекобійну роботу», – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, ГУР має докази зупинки роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородського регіону, який щороку переробляв близько 17 млн тонн нафти, а також інших нафтопереробних підприємств.

«Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях. Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми», – додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що з квітня цього року Росія призупинила виробництво та використання ракет «Кинджал» і Х-32, спрямувавши ресурси на інші види балістичного озброєння.

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Теги: Володимир Зеленський росія ГУР Олег Іващенко

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