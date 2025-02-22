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Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається
Ростов-на-Дону затягнуло чорними стовпами диму
фото з соцмереж

Пожежа у Ростові-на-Дону вже захопила площу 1,8 тис. м²

У російському Ростові-на-Дону масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що палає склад макулатури площею 1,8 тис. м². Частково обвалилася покрівля.

Місто затягнуло чорними стовпами диму.

На місці працюють понад 40 рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод. Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. Як завжди, у РФ заявили, що збили дрони, що атакували.

Така ж ситуація була на підприємстві «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ. 

А близько місяця тому у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа в промзоні.

Крім того, через пожежу найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей.

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Теги: росія завод пожежа

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