Ростов-на-Дону накрила гігантська хмара диму: що відбувається
Пожежа у Ростові-на-Дону вже захопила площу 1,8 тис. м²
У російському Ростові-на-Дону масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Попередньо відомо, що палає склад макулатури площею 1,8 тис. м². Частково обвалилася покрівля.
Місто затягнуло чорними стовпами диму.
На місці працюють понад 40 рятувальників.
Нагадаємо, нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод. Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. Як завжди, у РФ заявили, що збили дрони, що атакували.
Така ж ситуація була на підприємстві «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ.
А близько місяця тому у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа в промзоні.
Крім того, через пожежу найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей.
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