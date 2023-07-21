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Кремль почав максимально приховувати маршрути Путіна – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль почав максимально приховувати маршрути Путіна – ЗМІ
Кремль ретельно ховає плани поїздок Путіна
фото з відкритих джерел

Пересування Путіна перестав анонсувати навіть «рупор Кремля» Дмитро Пєсков 

Російський диктатор Путін після початку війни з Україною, все більше оточує себе режимом секретності, і навіть найближені до володаря Кремля люди часто не знають про його графік. Про це пише The Moscow Times. 

Після того, як у травні українські безпілотники ледь не атакували резиденцію в Ново-Огарьові, а через місяць танки ПВК «Вагнер» мало не увійшли до Москви, Кремль почав максимально приховувати переміщення російського президента під час офіційних поїздок територією Росії.

Після заколоту Євгена Пригожина у Кремлі посилилися страхи внутрішньої дестабілізації та перевороту, розповідали раніше знайомі із ситуацією джерела The Moscow Times. За словами одного з них, колишнього чиновника Кремля, зараз «усі перебувають під підозрою» ФСБ.

На щоденному брифінгу в четвер рупор Кремля Пєсков анонсував поїздку Путіна в один із російських регіонів, але відмовився назвати, якого саме. «Зі зрозумілих причин ми зараз не анонсуємо регіональні поїздки, не розповідаємо наперед про місця відвідування, сьогодні це робитимемо протягом дня», – сказав Пєсков. 

Приблизно за 6 годин стало відомо, що Путін прилетів до Мурманська, і це сталося вперше з 2014 року. Тоді він відвідував місто за полярним колом та головну базу стратегічних підводних човнів Росії на День ВМФ. Цього разу «деталі програми перебування глави держави у Мурманській області не розголошуються», писали пропагандистські ЗМІ після того, як літак Путіна приземлився у Мурманську.

Пізніше пресслужба Кремля повідомила про візит Путіна до Центру будівництва великотоннажних морських споруд, де диктатор запустив лінію зрідження газу на гравітаційній платформі для проекту «Новатека» «Арктик СПГ-2». 

Як нагадують російські ЗМІ, неподалік Мурманська знаходиться Гаджієво – пункт базування Північного флоту, де розміщені підводні човни з балістичними ракетами, зокрема новітні «Юрій Долгрукий» та «Князь Володимир». Чи відвідував Путін базу, так і залишилося невідомим, як і те, чому Кремль прийняв рішення засекретити деталі майбутнього візиту.

Путіну стає все складніше виконувати звичну роль модератора російських еліт, писав у червні Bloomberg із посиланням на кремлівських інсайдерів. За словами джерел агентства, виникли ворогуючі табори: одні за агресивне продовження бойових дій, а інші за швидке врегулювання, щоб обмежити збитки для Росії. Бунт "Вагнера" ​​посилив елітний розкол, який, втім, зрів багато місяців через невдачі на фронті, писав Bloomberg.

Нагадаємо, диктатор настільки злякався, що не поїде на саміт БРІКС. Російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

«За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР. Пресслужба Рамафоси обіцяє незабаром надати інформацію щодо основних питань, які будуть розглянуті на саміті, та інших пов’язаних із цим питань зовнішньої політики

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Теги: міністр путін літак президент диктатор Дмитро Пєсков

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