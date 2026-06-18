Путін дав наказ посадити давнього друга. Що відбувається?

Ця подія налякає російські еліти та ще більше переконає їх, що головна проблема для них – це Путін

В Петербурзі гучно затримали Іллю Трабера, одного з найвпливовіших екс-бандитів, а зараз співвласника всіх можливих бізнесів – від місцевого порту до нафтоперевалки.

Ілля Трабер (1950 р.н.) був собою недоторканною. Вийшов з тамбовського угрупування, але доволі рано зрозумів, що бізнес краще прикриття для бандитизму ніж навпаки і вже наприкінці 90-х став дуже непублічним бізнесменом.

Варто відразу зазначити: свого часу Пєсков визнав знайомство Путіна з Трабером і він – чи не єдиний виходець із кримінального світу, знайомство з яким офіційно підтверджене Кремлем (Пригожин тут не рахується, в кримінальному плані він був ніким порівняно з Трабером). Ще одна маленька деталь: керівники Газпрома та Газпрлмнєфті Міллєр та Дюков частково можуть вважатися «вихованцями» Трабера.

Як би там не було, але Трабер ніколи не ліз в політику і публічність. Він, схоже, прекрасно розумів своє місце в політичній ієрархії путінської Росії і дотримувався визначених правил гри. І тут, його затримують представники центрального (московського) офісу ФСБ за вбивство депутата Виборгськоі міськради з яким, схоже, Трабер не поділив певні бізнеси. Наголошу – Москва, схоже не довіряла петербурзьким чекістам і справу вели без них. Отже, що це все означає?

1. Затримання такого рівня не могло не бути санкціонованим самим Путіним

Вбитий депутат не входив в коло якихось впливових, з точки зору Путіна людей, а тому, ми можемо висунути дві версії того, а що ж сталося.

Перша версія – політична. Трабер міг у вузькому колі дозволити собі якусь критику режиму і хтось із керівників ФСБ продемонстрував Путіну, що розкрив «змову».

Друга версія суто економічна. Хтось із керівників ФСБ зумів донести до Путіна, що Трабера треба прибрати, а його активи через націоналізацію віддати в правильні руки. Просто для розуміння: крім всього іншого, його підприємство є головним в перевалці білоруського калію.

Не можна виключати, що ці дві версії або вже обʼєднані в одне ціле, або вже дуже скоро будуть обʼєднані.

2. Хто в ФСБ міг зробити подібну річ?

Версій є аж дві. Або перший заступник керівника – Корольов або ж керівник військової контррозвідки, людина Сєчіна Ткачов. Справа в тому, що в ФСБ зараз існує тривладдя, коли відразу троє людей мають свої вертикалі (крім двох вищеназваних є ще керівник ФСБ Бортніков).

Власне, чому важливо, хто став автором посадки Трабера? Відповідь на це питання означатиме, що саме ця людина є одним з головних претендентів на місце Бортнікова, який схоже всерйоз збирається на пенсію. Також це говорить про реальний вплив цієї людини на процеси всередині структури з однієї сторони і безпосередньо на Путіна з іншої.

3. Що нам із цього?

Якщо політична версія буде правдивою, це означатиме, що паранойя Путіна реально посилюється, а посадка Трабера – сигнал всім елітам: навіть в лазнях ми вас прослуховуємо і знаємо про ваші замисли все. Зрештою, навіть якщо політичної версії і нема, велика частина еліт буде вірити в її існування.

Якщо ж це суто економічна історія – це стане глобальним переляком для всіх. Якщо забирають все у Трабера, то можуть забрати і в будь-кого.

Простіше кажучи, ця справа налякає російські еліти і ще більше впевнить їх в тому, що їхня головна проблема – Путін. Це не означає революцію. Це означає, що при найменшій можливості елітарні перейдуть на сторону тих, хто має шанс змінити Путіна.