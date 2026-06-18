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Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном після завершення саміту G7

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном після завершення саміту G7
Президент України Володимир Зеленський під час перемовин на саміті G7 у Франції
фото: Getty Images

Володимир Зеленський подякував Трампу за готовність наближати мир, а Макрону – за організацію саміту

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки перемовин на саміті G7, поспілкувавшись із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами Зеленського, бесіда з лідерами США та Франції може суттєво вплинути на подальший перебіг подій.

«Це була важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7», – заявив президент України.

Зеленський подякував Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру, а Макрону – за організацію саміту й тривалу спільну роботу.

«Вдячний Президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Емманюелю за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу», – зазначив він.

Президент додав, що наразі основні зусилля спрямовані на зміцнення позицій України та розвиток дипломатичних перспектив.

«Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи. Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити», – підсумував Зеленський.

Контакт відбувся після завершення багатосторонньої зустрічі у форматі «G7 – Україна» на саміті в французькому Евіан-ле-Бені. Раніше Зеленський подякував лідерам держав та європейських інституцій – зокрема Кіру Стармеру, Джорджі Мелоні, Марку Карні, Фрідріху Мерцу, Санае Такаїчі, Антоніу Кошті та Урсулі фон дер Ляєн – за ідеї щодо того, як змусити Росію погодитися на справедливий мир.

Серед ключових пріоритетів України на саміті президент назвав термінове збільшення постачання ракет для протиповітряної оборони та надання ліцензій на їхнє виробництво в Україні, формування пакета підтримки для захисту енергосистеми взимку, а також подальше посилення санкційного тиску на Росію.

«Ключове – щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч президента України з Дональдом Трампом на полях саміту G7 – у розмові з американської сторони взяв участь державний секретар Марко Рубіо, а з української – секретар Радбезу Рустем Умєров.

До слова, за підсумками зустрічі з лідерами «Великої сімки» Зеленський окремо виділив позицію Вашингтона, зазначивши, що Сполучені Штати готові виступити гарантом безпеки України.

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Теги: росія війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон Telegram президент Марко Рубіо

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