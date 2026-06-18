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Стало відомо, за що заарештували наближеного до Путіна кримінального авторитета Іллю Трабера

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо, за що заарештували наближеного до Путіна кримінального авторитета Іллю Трабера
Трабера затримали співробітники центрального апарату ФСБ
фото: росЗМІ

Ілля Трабер відомий як один із найвпливовіших бізнесменів Санкт-Петербурга

Басманний суд Москви заарештував на два місяці 75-річного петербурзького бізнесмена Іллю Трабера, якого російські та західні ЗМІ неодноразово називали одним із лідерів Тамбовського організованого злочинного угруповання та давнім знайомим Володимира Путіна, пише «Главком».

Як повідомляють російські ЗМІ, Трабера затримали співробітники центрального апарату ФСБ. Після обшуків у його будинку та офісах бізнесмена доставили до Москви.

За даними слідства, Трабера підозрюють в організації замовного вбивства підприємця та муніципального депутата Олександра Петрова, якого вважали його близьким соратником і «правою рукою».

Петров був застрелений снайпером біля власного котеджу в Ленінградській області у жовтні 2020 року. Слідчі вважають, що злочин міг бути пов'язаний із бізнес-конфліктами.

Ілля Трабер відомий як один із найвпливовіших бізнесменів Санкт-Петербурга. Іспанська прокуратура раніше називала його одним із лідерів Тамбовської ОЗУ, а російські журналістські розслідування неодноразово писали про його багаторічні зв'язки з Володимиром Путіним ще з часів роботи нинішнього президента РФ у мерії Санкт-Петербурга.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше підтверджував знайомство Путіна з Трабером, називаючи їхні стосунки «робочими». За даними журналістів, бізнесмен був серед почесних гостей на днях народження російського президента у 2004 та 2016 роках.

Також у межах цього розслідування суд заарештував ще одного фігуранта справи – Алісултана Надирбегова. Крім того, силовики провели обшуки у підприємця Геннадія Петрова, якого ЗМІ називають одним із лідерів тамбовсько-малишевського угруповання.

17 червня стало відомо, що співробітники центрального апарату ФСБ затримали російського бізнесмена Іллю Трабера. 

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Теги: розслідування бізнесмен путін ФСБ росія кримінал

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