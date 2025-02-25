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Іспанія посприяє відкриттю українського «Хабу єдності»

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Іспанія посприяє відкриттю українського «Хабу єдності»
Президент Зеленський переговорив із прем’єр-міністром Іспанії
фото: Офіс президента України

Міністерство національної єдності відзвітувало про нові домовленості

У Іспанії планують відкрити український «Хаб єдності», і керівництво країни вже висловило готовність надати приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства національної єдності.

Можливість відкриття українського «Хабу єдності в Іспанії» обговорював віцепрем’єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Після нещодавньої зустрічі у Давосі сторони досягли прогресу у питанні двосторонньої співпраці – зокрема, Іспанія висловила готовність надати приміщення для відкриття українського «Хабу єдності» (Unity Hub).

Українська сторона запропонувала Педро Санчесу  підписати Спільну декларацію між двома державами, яка має створити основу для подальшої підтримки.

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Києва приїхали топпосадовці низки європейських країн, у тому числі й іспанський прем’єр Педро Санчес.

Щодо Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, то він відбувся у січні, і там президент України зустрівся із майже двадцятьма лідерами та політиками з різних країн.

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Теги: Іспанія Україна Міністерство національної єдності

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