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Візит Зеленського до Канади, російські атаки на Україну. Головне за 10 вересня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Візит Зеленського до Канади, російські атаки на Україну. Головне за 10 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 10 вересня 2026 року

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Російська терористична армія атакувала Україну.

«Главком» зібрав головні події за 10 вересня.

Зеленський та прем'єр Канади підписали угоду про сторічне партнерство

Володимир Зеленський із Марком Карні домовилися укласти угоду про столітнє партнерство
Володимир Зеленський із Марком Карні домовилися укласти угоду про столітнє партнерство
фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.

Марк Карні додав, що Канада допоможе Україні пройти складну зиму та продовжить підтримку держави.

Зокрема, Канада долучиться до європейської антибалістичної програми Freyja та готує з Україною масштабну угоду щодо безпілотників Drone Deal. За словами Зеленського, Карні запевнив його в готовності Канади долучитися до Freyja власними технологіями. «Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання», – заявив президент.

Удари по Україні

Російські дрони атакували Київ
Російські дрони атакували Київ
фото: glavcom.ua

Російська терористична армія атакувала Суми. Унаслідок цього постраждали люди, серед них є діти.

Водночас дрони атакували Київ. В Оболонському районі БпЛА влучив в складську будівлю. На місці атаки вирує пожежа.

До того ж унаслідок ранкової ворожої атаки на Київщину загинула одна людина. Ще двоє жителів області отримали поранення.

У Павлограді російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. Унаслідок цього п'ять людей загинули. У лікарнях наразі перебуває 67 постраждалих, серед них є вісім дітей.

Також під час російської атаки на Дніпро 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge.

Інші важливі новини

  • Підозрюваного у підкиданні наркотиків екскомбату бригади «Маґура» взято під варту.
  • Росія та В'єтнам домовилися створити стратегічний запас нафти.
  • Відстрочка у «Резерв+» стала доступною ще одній категорії українців.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Марк Карні

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