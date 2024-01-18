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Росія відкинула переговори з США щодо ядерних озброєнь через Україну – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія відкинула переговори з США щодо ядерних озброєнь через Україну – ЗМІ
фото: Bloomberg

Лавров звинуватив США та їхніх європейських союзників у ескалації конфронтації з Москвою через неспровоковане вторгнення Росії в Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав критикувати США через підтримку України. Він заявив про ризик конфронтації між ядерними державами та виключив можливість обговорення з Вашингтоном питань стратегічної безпеки. Про це пише Bloomberg.

«Вже зараз все частіше говорять про пряме зіткнення ядерних держав, – сказав Лавров журналістам у четвер на своїй щорічній прес-конференції в Москві та додав: – На Заході залишається все менше стримуючих факторів».

Лавров звинуватив США та їхніх європейських союзників у ескалації конфронтації з Москвою через неспровоковане вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, яке спровокувало найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

«Ми не бачимо підстав не тільки для додаткових спільних заходів з контролю над озброєннями, але і для будь-якої розмови з США про стратегічну стабільність в цілому», – сказав він.

Лавров зробив свою заяву під час підготовки поїздки до Нью-Йорка на засідання Ради Безпеки ООН наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що соратник диктатора Володимира Путін лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов надіслав гнівного листа одному з журналістів видання Bild у відповідь на опублікований матеріал про один із сценаріїв Бундесверу, а саме про можливий воєнний конфлікт РФ та країн Балтії.  

До слова, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу. 

Теги: росія США Олександр Лукашенко путін Сергій Лавров ядерна зброя переговори

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