Кремль вирішив виснажувати Київ тривогами. Центр протидії дезінформації пояснив тактику ворога

Київ встановив абсолютний рекорд за кількістю тривог за добу

Росія не має ресурсу для запуску великої кількості реактивних безпілотників, тому відправляє їх невеликими хвилями

Російські війська навмисно запускають невелику кількість реактивних безпілотників хвилями, щоб якомога довше підтримувати загрозу для Києва. Метою такої тактики є виснаження української протиповітряної оборони та населення столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Ворог запускає дрібну кількість реактивних БПЛА хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета – виснажувати ППО та населення», – заявив Коваленко.

Замість одночасного використання значної кількості реактивних безпілотників російські війська розтягують запуски в часі. Поява нових груп дронів призводить до повторного виникнення загрози та нових повітряних тривог у столиці.

Керівник ЦПД також повідомив, що Україна готується реагувати на такий підхід російських військ. «Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть», – наголосив Коваленко.

Напередодні Київ зіткнувся з безпрецедентною кількістю повітряних тривог протягом однієї доби. 27 серпня сигнал повітряної небезпеки у столиці оголошували 13 разів. Загальна тривалість тривог становила 872 хвилини – майже 15 годин.

Російські війська запускали безпілотники невеликими групами, через що загроза для столиці протягом дня неодноразово зникала та виникала знову.

Тривалі повітряні тривоги впливали на роботу громадського транспорту, державних і міських служб. Жителям столиці доводилося протягом дня неодноразово переривати повсякденні справи через нові загрози.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України раніше звернуло увагу на суперечність між заявами Росії про готовність до дипломатії та діями російських військ.

У МЗС наголосили, що реальну готовність Москви до завершення війни варто оцінювати не за публічними заявами, а за конкретними діями російської сторони.