Навчання заради відстрочки: МОН посилить контроль за студентами від 25 років

МОН не бачить різкого зростання кількості вступників віком від 25 років

МОН посилить контроль за студентами віком від 25 років, щоб виявляти випадки фіктивного навчання заради відстрочки від мобілізації. Водночас аномального зростання кількості вступників цієї вікової групи під час цьогорічної вступної кампанії міністерство не фіксує. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на «Судово-юридичну газету», яка цитує міністра освіти і науки Андрія Бутенка.

Під час всеукраїнської конференції «Серпнева-2026 – Освіта – справа кожного» у Києві міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів про ситуацію зі вступниками віком від 25 років. За його словами, серед них є ті, хто вступає на бакалаврат, магістратуру чи до докторантури, однак усі вони складають НМТ, відповідають установленим критеріям та вступають відповідно до чинного законодавства.

Водночас під час цьогорічної вступної кампанії міністерство не фіксує аномального сплеску чоловіків віком 25 років і старше серед вступників.

Бутенко наголосив, що МОН прагне не допустити використання вступу до університету лише для отримання відстрочки без реального навчання.

«Мета перебування особи в університеті – навчатися», – зазначив міністр, додавши, що контроль планують посилювати, аби навчання було реальним, а не фіктивним.

Студентська відстрочка надається на один семестр, але максимум на шість місяців. Це правило діє ще із січня 2025 року, тому з 1 вересня 2026 року нового обмеження на шість місяців не запроваджують.

Постанова Кабміну №978 змінила порядок переоформлення відстрочки, а не запровадила новий термін її дії для студентів. Якщо під час навчання у людини з’являється інша законна підстава для відстрочки, її можна переоформити. Наприклад, це може бути встановлення інвалідності або народження третьої дитини.

При цьому подання заяви на нову підставу не скасовує чинну студентську відстрочку. Вона продовжує діяти, поки документи розглядають. Якщо в переоформленні відмовлять, студентська відстрочка залишатиметься чинною до завершення її строку.

Також змінилися строки розгляду заяв. Тепер комісія при ТЦК та СП має розглянути її протягом семи робочих днів. Якщо потрібно отримати інформацію від інших державних органів або виникли технічні проблеми з обміном даними, розгляд може тривати до 15 робочих днів.

Право на відстрочку мають студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, здобувають вищий за попередній рівень освіти та роблять це вперше.

Тобто, наприклад, після бакалаврату можна вступити до магістратури, а після магістратури – до аспірантури. Водночас повторний вступ на вже здобутий освітній рівень не дає права на студентську відстрочку.

Дані про навчання мають бути внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Перед початком нового семестру студентам радять перевірити правильність цих даних у закладі освіти, а також подивитися в «Резерв+», чи є чинною відстрочка та до якої дати вона діє.

Нагадуємо, в Україні у 2026 році продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову. Значну частину відстрочок можна оформити або продовжити онлайн без відвідування ТЦК. Раніше «Главком» писав про те, хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році та як її оформити