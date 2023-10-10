Новітні варвари. Звідки така жорстокість у сучасних війнах

Конфлікт в секторі Газа – це черговий удар по самій ідеї фрагментарної модернізації

Кадри, які ми бачимо з Ізраіля, коли знущаються над полоненими, глумляться над трупами загиблих, крадуть жінок, коней, розграбовують майно, розстрілюють мирних громадян, саджають дітей в кліткі для домашньої худоби – це все викладають не ізраїльтянине. Це викладають в мережу бойовики ХАМАС та інші палестинці, хто їм співчувають. Ці кадри не є результатом розслідування доказів звірств. Це ознаки хизування нових варварів.

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І це дуже нагадує росіян з їх звірствами в Україні. Тому ці події так важливі для нас. У нас під боком також антигуманна зграя, яка насолоджується вбивством, насолоджується самою можливістю вбивати, грабувати і катувати. Не тому, що це необхідно, а тому що можна. Тому що завдяки війні нарешті можна реалізувати своє ман’ячне бажання.

Я тут подумав, що черговий конфлікт в секторі Газа – це черговий удар по самій ідеї фрагментарної модернізації. А також і по ідеї часткової гуманізації. Римська імперія тривалий час платили варварам за те, щоб вони на неї не нападали. Бо логічніше і дешевше заплатити, ніж воювати. І потроху давати їм технології і культуру, щоб зробити частиною свого світу. Але варвари врешті решт збагнули, що логічніше забрати все і одразу, ніж отримувати потроху і довго.

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Така сама історія повторилася з Візантією. Візантія навіть наймала варварів на службу, щоб вони її захищали. Це ж так логічно. Але у варварів власна логіка, і їм дешевше пограбувати свого наймача, ніж втрачати життя за його статки. Ми, до речі, до певного часу і самі бути такою Візантією – сподівались на міць російської армії і розвалювали власну. Це ж було так логічно і, головне, економічно вигідніше.

Ізраїль теж багато років платив палестинцям, щоб вони інтегрувалися в мирний світ, без терору і хаосу. Але логіка агресора проста. Якщо жертва платить потроху щоб на неї не нападали, то завжди знайдеться хтось, хто заплатить більше як раз за те, щоб нарешті здійснити напад.

Україна теж багато століть платила сусідній імперії. Своїм зерном, майном, талантами своїх найкращих людей і життями мільйонів своїх громадян. Але не можна назавжди відкупитися від кочівника зі Сходу. Його можна лише вбити. Або він одного разу прийде і забере все. Тож Карфаген має бути зруйнованим.