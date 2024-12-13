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Орбан заявив, що «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан заявив, що «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні
Раніше Орбан заявляв, що Угорщина цього тижня продовжить свою так звану «миротворчу місію» для завершення війни в Україні
фото з відкритих джерел

За словами угорського прем'єра, пів року тому «ніхто й чути не хотів» про мир у Європі

Саме завдяки головуванню Угорщини в Раді ЄС Європа почала замислюватися про мирне завершення війни в Україні. Таку думку висловив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За словами очільника угорського уряду, пів року тому «ніхто й чути не хотів» про мир у Європі, однак тепер «про нього всі говорять».

«Ми відчинили двері, і тепер можна починати змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в ЄС», – каже політик.

Як відомо, з 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта у Раді Європейського Союзу, і за тиждень угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив три поїздки у рамках своєї «миротворчої місії» Україною – до Києва, Москви та Пекіна.

Нагадаємо, Угорщина цього тижня продовжить свою так звану «миротворчу місію» для завершення війни в Україні.

Також російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Згодом президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримав відмову від Володимира Зеленського.

До слова, Офіс президента, коментуючи заяву Орбана про нібито відмову Володимира Зеленського від ідеї перемир’я на Різдво, заявив, що угорська сторона не проводила жодних обговорень з Україною.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина війна переговори

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