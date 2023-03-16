Як правильно читати заяви американських республіканців

Заяви республіканців, що допомога Україні не в інтересах США, – лише передвиборча боротьба

Зберігайте спокій і не плутайте передвиборчу боротьбу з політикою США

Кожна скептична заява представників республіканців викликає у нас серйозну істерику. Так вчора Десантіс, потенційний кандидат в Президенти замість Трампа, заявив, що війна в Україні це територіальний спір, і що допомога Україні не в інтересах США.

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Всі ці заяви є всього лише передвиборчою боротьбою. Республіканці ніколи не займуть слабшу позицію по відношенню до росії чи Китаю чим демократи. І ось чому:

1. Республіканці переважно є яструбами. Серед них багато колишніх військових і правоохоронців. Сам Десантіс колишній військовий, який служив в Іраку. Вони консервативні і вони завжди за агресивну безпекову політику. Більшість військових конфліктів з втручанням США відбувалось при республіканських президентах.

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2. Я додав цікавий графік – це фінансування демократів і республіканців американськими збройними компаніями. Як бачите, вони більшою мірою підтримують республіканців, при яких в них явно виростають продажі.

3. Передвиборча риторика має мало спільного з подальшим президентством. Доказом цього є Трамп. Ось кілька прикладів його заяв:

12.07.2014 – треба визнати його (Путіна) заслуги перед країною - на міжнародній арені в нього дуже потужний престиж

27.07.2016 – ми це розглянемо. Думаю так ( можливість визнання Криму)

01.08.2016 – ви хочете отримати третю світову, щоб вернути його (Крим) назад?

15.10.2018 – Я той, хто дав Україні наступальне озброєння і протитанкові системи. Обама цього не зробив. Знаєте, що він відправляв? Він відправляв подушки і ковдри.

Тому зберігайте спокій і не плутайте передвиборчу боротьбу з політикою США. Я на 100% впевнений, що при республіканцям ми отримаємо більше і швидче, чим при демократах. Така практика.