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Всі основні дороги затягнуті сіткою. Радник голови Офісу президента показав разючі зміни Краматорська (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Всі основні дороги затягнуті сіткою. Радник голови Офісу президента показав разючі зміни Краматорська (фото)
Лещенко показав, як змінилися Краматорськ і Слов’янськ за останні пів року
фото: Сергій Лещенко/Facebook

Лещенко розповів, що нещодавно Краматорськ і Слов’янськ були жвавими, а нині на вулицях немає людей

Позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко показав, як змінилися Краматорськ і Слов’янськ за останні пів року. За його словами, нині на вулицях немає людей, а основні дороги затягнуті антидроновою сіткою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лещенка у Facebook.

«Серпнева поїздка на Донбас, в 28 бригаду, була психологічно складною. Тут і зараз на власні очі бачиш, як помінялися Краматорськ і Словʼянськ», – йдеться у дописі.

10 фото
На весь екран
фото: Сергій Лещенко/Facebook

За словами радника, ще нещодавно міста були жвавими, а нині на вулицях немає людей, навколо – руйнування від російських КАБів, а основні дороги затягнуті сіткою.

«Ще пів року тому – жваві міста, повні заклади, пробки на дорогах. Зараз навколо руйнування від КАБів, на вулицях немає людей, а всі основні дороги затягнуті сіткою. І комбриг, і комбат 28 ОМБр кажуть, що Донбас не впаде. Але за умови, якщо тил допомагатиме», – додав Лещенко.

До слова, у Шацькій громаді, що межує з Білоруссю, на окремих ділянках доріг планують встановити антидронові сітки – конструкції для фізичного перехоплення та заплутування безпілотників.

Також на різних ділянках Харкова можуть з'явитися антидронові сітки. Рішення про це буде ухвалено на Раді оборони.

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Теги: війна Донеччина Сергій Лещенко

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