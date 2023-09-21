Свобода слова в Україні: ілюзія чи реальність

Влада ще ніколи не мала в тотальному управлінні по суті один канал телебачення

Наслідки цензури завжди є поганими для суспільства. А без свободи слова не можливий розвиток…

Кілька слів про комітет, який я мала честь пʼять років очолювати. І який гордо звучав як Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики… Бо Свобода слова – це та цінність, на якій і має базуватися інформаційна політика.

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У 2019 році комітет вихолостили, забравши звідти інформполітику. Залишивши свободу слова Шуфричу, прекрасно знаючи, що він на посаді займатиметься саме захистом медіа-холдингу свого патрона Медведчука.

Що Шуфрич, власне, і робив, аж допоки Медведчука не посадили під домашній арешт, а його кум путін не прийшов його «визволяти». Ну і зрештою таки визволив. Хоч я б воліла, щоб за нього віддали всіх захисників Маріуполя…

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Далі Нестор став захисником партії влади. Він з трибуни волав про євроінтеграцію і тихо мовчав в тряпочку про свободу слова, яка в цей час конала під тотально цензурованим єдиним марафоном.

А комітет, у складі аж трьох депутатів продовжував «працювати мовчки».

Після посадки Шуфрича в СІЗО, партія влади активно голосує рішення саме голосами своїх відданих партнерів з ОПЗЖ, зокрема про військове ПДФО. І лишає Шуфрича в комітеті, функції очільника якого тепер просто буде очолювати «слуга» Грабар.

Той самий, який пропонував продавати собак, аби платити комуналку. До речі, казав на каналі Медведчука, куди слуги ходили як на роботу.

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Але чесно кажучи, мене значно менше хвилює комітет, аніж ситуація зі свободою слова…

Влада ще ніколи не мала такого контролю над журналістами, коли неугодні отримують повістки, а здатні домовлятися – інформацію і т.д. Влада ще ніколи не мала в тотальному управлінні по суті один канал телебачення. І де всі залежать від грошей з бюджету.

Влада ще ніколи не дозволяла собі закривати все, що можна і взагалі не транслювати засідання навіть ВР.

Наслідки цензури завжди є поганими для суспільства. А без свободи слова не можливий розвиток…

Тому нам, як опозиції, потрібен не комітет, нам потрібна свобода слова. Я завжди вірила і вірю – вона потрібна країні, бо задуха і брехня – шлях в нікуди.