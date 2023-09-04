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Коли призначать нового міністра оборони? Арахамія відповів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Коли призначать нового міністра оборони? Арахамія відповів
Давид Арахамія
фото з відкритих джерел

Наступного тижня Верховна рада звільнить Резнікова та Умєрова з посад та назначить останнього на посаду міністра оборони

На наступному тижні Верховна рада України планує провести голосування щодо відставки чинного міністра оборони України Олексія Резнікова та призначення на його посаду нинішнього голови Фонду державного майна Рустема Умєрова. Про це повідомляє голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Арахамія повідомив, що Верховна рада звільнить Резнікова та Умєрова з посад та назначить останнього на посаду міністра оборони.

«Щодо кадрових питань цього тижня інших планів не передбачається», - зауважив Арахамія.

Крім цього, наступного тижня будуть голосувати про відновлення декларування всіх чиновників в «форматі, погодженому з міжнародними партнерами» та закон про політично значущих осіб (РЕР).

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. 

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.

Зазначимо, Рустем Умєров у 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії «Голос» номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції.

Секретар Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Голос» Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела заявив, що міністр оборони Олексій Резніков планує йти у відставку. Замість роботи у Міноборони він має стати послом України у Великій Британії. 

Теги: Верховна Рада звільнення Давид Арахамія Олексій Резніков президент Володимир Зеленський партії закон Міноборони депутат міністр Ярослав Железняк

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