Президент Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про історичний тиждень для України

Україна зробила важливий крок до вступу в ЄС

Україна офіційно розпочала переговори за першим кластером на шляху до членства в Європейському Союзі. У Брюсселі назвали цей тиждень історичним для української євроінтеграції та підтвердили готовність продовжувати політичну, фінансову й військову підтримку Києва. Про це повідомляє «Главком» за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Україна та ЄС: новий етап переговорів про членство

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що відкриття першого переговорного кластера стало важливою віхою на шляху України до повноправного членства в ЄС.

«У понеділок ми офіційно відкрили переговори щодо першого кластера. Це дуже важливий крок до розширення Європейського Союзу та повного вступу України до ЄС», – заявив Кошта.

Він також зазначив, що країни Євросоюзу зберігають єдність у підтримці України та разом із партнерами по G7 працюють над посиленням тиску на Росію.

Підтримка Брюсселя: реформи, безпека та фінансова допомога

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з початком нового етапу переговорів та висловила сподівання, що вже цього літа можуть бути відкриті додаткові переговорні кластери.

«Це великий крок уперед. Ви заслужили його, тому що дуже наполегливо працювали та проводили необхідні реформи», – наголосила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також заявила, що бачить новий імпульс у боротьбі України проти російської агресії. За її словами, Україна не лише утримує оборону, а й частково повертає контроль над окремими територіями.

Крім того, глава Єврокомісії повідомила про рішення надати Україні фінансову підтримку обсягом €90 млрд на найближчі два роки.

Пріоритети України: наступні кластери та посилення оборони

Президент України Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку та зазначив, що сьогодні обговорюватимуться наступні п’ять кластерів переговорного процесу.

«Для нас це справді великий момент. Сьогодні ми обговоримо п'ять наступних дуже важливих історичних кроків для України», – заявив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що окрему увагу під час зустрічей приділять посиленню української протиповітряної оборони, підготовці до наступного опалювального сезону та подальшому тиску на Росію.

Раніше Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 852 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть сотні ракет для систем протиповітряної оборони, тисячі безпілотників та сучасні радари.