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«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ
Кулеба жорстко відповів Польщі на спробу відібрати орден у Зеленського
Фото: Reuters

Ексглава МЗС України жорстко відреагував на скандальний намір позбавити Володимира Зеленського найвищої польської нагороди

Скандал між Києвом та Варшавою набирає обертів. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відреагував на заяви щодо можливого відкликання найвищої польської державної нагороди від Президента України Володимира Зеленського, назвавши подібні заяви проявом відвертого цинізму зі сторони Кароля Навроцького. Про це пише «Главком» з посиланням на допис Кулеби в Facebook.

Так, коментуючи рішення польської сторони щодо відібрання у Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла – Кулеба заявив, що подібні кроки виглядають як політично вмотивовані та емоційні.

Дмитро Кулеба прямо звинуватив президента Польщі у гонитві за дешевим політичним популізмом та спробах розпалити антиукраїнські настрої заради підняття власних рейтингів, закриваючи очі на реальну небезпеку з боку Кремля.

«Не тих б’єш… Рейтинг і ненависть засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна», – написав Кулеба.

При цьому ексміністр нагадав полякам, що їх найвищу нагороду досі гордо носять персонажі, які свого часу доклали максимум зусиль для повного знищення польської державності:

  1. Російська імператриця Катерина ІІ – яка остаточно знищила польську державу під час поділів у 1795 році.
  2. Беніто Муссоліні – фашистський лідер Італії та ключовий союзник Адольфа Гітлера, який підтримував фюрера під час кривавого шматування та знищення Польщі у 1939 році.

«Що об’єднує цих двох людей, яких розділяють більше 150 років? Обоє досі залишаються кавалерами найвищої польської нагороди – ордену Білого Орла», – емоційно підкреслив Кулеба.

При цьому, попри чергову хвилю політичного напруження, яку намагаються штучно створити окремі польські діячі, українське суспільство закликають не піддаватися на провокації та тримати стрій.

«Українці, зберігаймо спокій. На все свій час», – резюмував Дмитро Кулеба.

«Не тих б'єш»: Кулеба нагадав Польщі про Муссоліні та Катерину ІІ фото 1

Нагадаємо, що Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі та традиційно присвоюється як польським, так і іноземним діячам за визначні заслуги. 

До слова, чинний міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про відмову від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» на тлі рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимир Зеленський Ордену Білого Орла. У своєму дописі Сибіга назвав рішення Варшави «стратегічною помилкою», яка, за його словами, грає на користь Росії. Він також зазначив, що Україна не прагнула цього конфлікту та висловив жаль через емоційні кроки польських політиків.

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Теги: Польща скандал Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Кароль Навроцький

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