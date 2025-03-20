Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи
Трамп заговорив про відносини між США та Індією
фото із відкритих джерел

Трамп пригрозив Індії дзеркальними тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що проблемою в американо-індійських торгових відносинах є високі тарифи на американські товари в Індії, і він має намір врівноважити їх за рахунок американських мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Breitbart News.

«У мене дуже добрі відносини з Індією, але єдина проблема, з якою я стикаюся, полягає в тому, що Індія є однією з країн із найвищими тарифами у світі», – сказав Трамп в інтерв'ю Breitbart News.

Він висловив сподівання, що індійська сторона «ймовірно, суттєво знизить ці тарифи». Проте, за його словами, «з 2 квітня ми стягуватимемо з них ті самі тарифи, що й вони з нас».

У відповідь на питання щодо угоди щодо економічного коридору Індія – Близький Схід – Європа, Трамп заявив, що «це група чудових країн, яка протистоїть іншим країнам, які прагнуть нашкодити нам у торгівлі».

Напередодні прем'єр Індії Нарендра Моді закликав українського лідера Володимира Зеленського до прямих переговорів із країною-агресоркою Росією. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді в понеділок доєднався до платформи соціальних мереж Truth Social, що належить президенту США Дональду Трампу.

Читайте також:

Теги: США політика Індія Дональд Трамп Європа міністр тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор та президент США за столом переговорів
The Economist випустив обкладинку з найгіршим кошмаром Європи
20 лютого, 22:03
Віцеспікер парламенту Словаччини недавно їздив до Москви з візитом
Лідер словацьких націоналістів вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги
25 лютого, 14:31
Джин Гекмен і його дружина Бетсі Аракава під час 60-ї щорічної церемонії вручення премії «Золотий глобус»
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у власному будинку
27 лютого, 11:51
Джеймс Кемерон – оскароносний режисер, відомий передусім завдяки своїм фільмам «Титанік», «Аватар», «Термінатор»
«США відвернулись від усього пристойного». Оскароносний режисер змінює громадянство
28 лютого, 16:32
Зеленський прибув до Білого дому у більш офіційному чорному вбранні з національною символікою України, але без костюма
Трамп невдоволений одягом Зеленського: конгресмен Сволвелл іронічно відреагував
1 березня, 08:35
В Канаді перебуває чимало українських біженців. Днями країна зробила важливу заяву щодо їх перебування
Новий статус для українських біженців у Канаді: які умови слід виконати
3 березня, 15:47
Меркель: США, Німеччина та ЄС підтримують Україну, адже це відповідає їхнім власним інтересам
Меркель заявила, що не можна ігнорувати інтереси Росії в мирних переговорах
16 березня, 03:57
Кіт Келлог, будучи спецпредставником Трампа з питань України та Росії, займався питанням завершення війни
Трамп призначив Келлога на нову посаду
15 березня, 21:40
Японські ракети зможуть атакувати цілі в Північній Кореї й прибережних регіонах КНР
Японія посилює оборону на тлі непевності щодо гарантій США
17 березня, 19:05

Політика

Американське Міненерго готове «без проблем» взяти управління українськими АЕС
Американське Міненерго готове «без проблем» взяти управління українськими АЕС
Стармер сів на борт ядерного підводного човна: нагадав Путіну міць Британії
Стармер сів на борт ядерного підводного човна: нагадав Путіну міць Британії
Трамп пояснив, чому зацікавлений у співпраці з Росією
Трамп пояснив, чому зацікавлений у співпраці з Росією
Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи
Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи
Угорщина пропонує перетворити Україну на «буферну зону» між ЄС та Росією
Угорщина пропонує перетворити Україну на «буферну зону» між ЄС та Росією
Британія хоче застосувати ядерну зброю без дозволу США – Daily Express
Британія хоче застосувати ядерну зброю без дозволу США – Daily Express

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
32K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
21K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
15K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС
7858
Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua