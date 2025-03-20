Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи

Трамп пригрозив Індії дзеркальними тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що проблемою в американо-індійських торгових відносинах є високі тарифи на американські товари в Індії, і він має намір врівноважити їх за рахунок американських мит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Breitbart News.

«У мене дуже добрі відносини з Індією, але єдина проблема, з якою я стикаюся, полягає в тому, що Індія є однією з країн із найвищими тарифами у світі», – сказав Трамп в інтерв'ю Breitbart News.

Він висловив сподівання, що індійська сторона «ймовірно, суттєво знизить ці тарифи». Проте, за його словами, «з 2 квітня ми стягуватимемо з них ті самі тарифи, що й вони з нас».

У відповідь на питання щодо угоди щодо економічного коридору Індія – Близький Схід – Європа, Трамп заявив, що «це група чудових країн, яка протистоїть іншим країнам, які прагнуть нашкодити нам у торгівлі».

Напередодні прем'єр Індії Нарендра Моді закликав українського лідера Володимира Зеленського до прямих переговорів із країною-агресоркою Росією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді в понеділок доєднався до платформи соціальних мереж Truth Social, що належить президенту США Дональду Трампу.