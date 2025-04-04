Тарифна війна Трампа. Китай запроваджує 34% мита на американські товари

Раніше Пекін обіцяв Штатам «вдатися до контрзаходів»

Китай анонсував підвищення мит на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. 34% мита будуть запроваджені з 10 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Також офіційний Пекін оголосив про запровадження контролю за експортом середніх і важких рідкісноземельних елементів до США (самарію, гадолінію, тербію, диспрозію, лютецію, скандію та ітрію). Ці обмеження набирають чинності вже сьогодні, 4 квітня.

«Метою впровадження урядом Китаю експортного контролю над певними товарами відповідно до закону є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов’язань, таких як нерозповсюдження», – йдеться у заяві китайського міністерства торгівлі.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Раніше, 3 квітня, Китай закликав США негайно скасувати запроваджені президентом Дональдом Трампом мита і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.