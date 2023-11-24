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Нардеп Одарченко про підозру в дачі хабаря: У мене вилучили криптогаманець, там немає транзакцій Наєму

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нардеп Одарченко про підозру в дачі хабаря: У мене вилучили криптогаманець, там немає транзакцій Наєму
НАБУ і САП вручили народному депутату Андрію Одарченко підозру у нібито передачі хабаря Мустафі Наєму в сумі близько 10 тис. доларів у біткоїнах
фото з відкритих джерел

Нардеп заперечив заяви сторони обвинувачення про нібито «якісь домовленості із Наємом про «відсотки»

Нардеп віл партії «Слуга народу» Андрій Одарченко в суді прокоментував підозру, які йому висувають НАБУ та САП у нібито дачі хабаря керівнику Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Наєму. Свою причетність до інкримінованого злочину політик спростовує, а його захист заявляє про ознаки фальсифікації відеокадрів фіксації розмов Одарченка та Наєма, представлених прокурором у залі суду. 

Під час судового засідання з обрання Одарченку міри запобіжного заходу, депутат підтвердив, що дійсно спілкувався з Мустафою Наємом з питань відновлення державного біотехнологічного університету. Окрім Наєма, як зазначив політик, він обговорював ці питання з представниками Кабміном та бюджетного комітету Верховної Ради, адже прагнув, щоб Державний біотехнічний університет отримав можливість відновлення зруйнованих внаслідок ворожих обстрілів корпусів.

«До суті питання – щодо спілкування з Мустафою. Я спілкувався виключно стосовно виділення коштів (і це ж не тільки Агентство відновлення, а далі – це Кабмін, бюджетний комітет, які уже прийняли рішення) виключно державному біотехнологічному університету. Тобто державні кошти – державному університету», – пояснив Андрій Одарченко в залі суду. 

Натомість нардеп заперечив заяви сторони обвинувачення про нібито «якісь домовленості із Наємом про «відсотки». 

«Що стосується нарізки (з фраз), коли прокурор говорила про якісь 8 відсотків, 200 чи 116 відсотків. По-перше, їх не було», – сказав він. 

Одарченко розповів, що в нього пройшли обшуки, але ніяких підтверджень на користь версії НАБУ про перерахунок Наєму криптовалюти, слідчі не знайшли. 

«В мене провели обшуки. Я сам надав ключі від своєї квартири в Києві. А сам поїхав до Верховної ради працювати. Я не був і не хотів бути присутнім. Я також навіть не знав, що паралельно проходять обшуки у Харкові. Нічого не знайшли. 

У мене в машині був один криптогаманець. Його вилучили, всі коди є, його можна зараз відкрити і подивитися. Вилучили телефон, де стоїть та сама програма (для криптопереказів), яку я встановив і де пусто, і немає жодної транзакції», – сказав депутат. 

Нагадаємо, що НАБУ і САП вручили народному депутату Андрію Одарченко підозру у нібито передачі хабаря Мустафі Наєму в сумі близько 10 тис. доларів у біткоїнах. За ці кошти Наєм мав сприяти виділенню фінансування на відновлення Державного біотехнологічного університету. Одарченко є ректором цього навчального закладу, однак наразі його повноваження призупиненні на час виконанням ним обов'язків народного депутата. 

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Одарченко міру запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 15 млн грн. 

Захист політика під час судового засідання наполіг на демонстрації матеріалів негласних розшукових дій детективів НАБУ. Після оприлюднення фрагментів відеофіксації розмов нібито Одарченка на Наєма, адвокати звернули увагу на те, що зображення та звук на цих кадрах не збігаються. Відповідно, адвокати одразу заявили про ознаки фальсифікації відеодоказів у справі.

Теги: депутат прокурор Андрій Одарченко

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