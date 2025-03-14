Підозрювана у незаконному збагаченні ексдепутатка визнала провину

Ірина Кормишкіна та її чоловік уклали угоду зі слідством

Колишня народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Кормишкіна, підозрювана у незаконному збагаченні, та її чоловік Юрій Кормишкін визнали провину і уклали угоду зі слідством. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Transparency International Ukraine.

Сьогодні, 14 березня, відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка. Захист просив провести закрите засідання, і суд частково задовольнив це клопотання.

У лютому цього року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Кормишкіної та її чоловіка. Угоди були ініційовані стороною захисту ще на стадії досудового розслідування.

На підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані такі умови для Ірини Кормишкіної:

щире каяття;

перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

донат на ЗСУ – 1 млн грн протягом 5 місяців;

«викриття один одного»;

суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Ірина та Юрій Кормишкіни визнали провину.

Поза іншим, Юрій Кормишкін просив дозволу виїхати за кордон для лікування. Він нагадав, що працює в аграрному бізнесі, і заявив, що травмувався через підрив на протитанковій міні, і тому потребує лікування.

Суддя також поцікавилася відсутністю на засіданні поручителів – зокрема, голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма. Захист зазначив, що викликати поручителів не було потреби, проте суддя з цим не погодилася.

Наразі засідання відкладено. Наступного разу також буде розглядатися угода щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна. Далі ці угоди має затвердити суд.

Нагадаємо, 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Ірині Кормишкіній про підозру у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн. Після цього суд обрав тодішній депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями були визначені Давид Арахамія та Віталій Кім.

На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно. Згодом у справі про незаконне збагачення Кормишкіної було повідомлено про підозру її чоловікові Юрію Кормишкіну.

21 лютого Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень. 25 лютого Верховна Рада позбавила її мандата.

Також «Главком» повідомляв, що екснардепка Ірина Кормишкіна задекларувала понад сто нових об'єктів нерухомості. Зокрема, вона вказала, що проживає в будинку вартістю понад 15 млн грн в Одеській області.

До того ж, після складання депутатських повноважень Ірина Кормишкіна почала працювати головою наглядової ради ТОВ «ПАЕК – АГРО»». Зауважимо, що власником компанії є чоловік ексдепутатки Юрій Кормишкін.