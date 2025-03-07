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Параліч НАТО. Експерт-американіст оцінив плани Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Параліч НАТО. Експерт-американіст оцінив плани Трампа
Дубовик: У НАТО Трамп не вірить
фото: Reuters

Володимир Дубовик: «Міжнародний порядок перетворюється на джунглі…»

Президент США Дональд Трамп не вірить у майбутнє НАТО та демонструє відверту симпатію до авторитарних лідерів. Про це в інтерв'ю «Главкому» зауважив доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

«Трамп вітає новий міжнародний порядок. Старий порядок, той, якому американці були прихильні впродовж багатьох десятиліть, на його думу, має зникнути. Засади демократії, непорушність міжнародного права, підтримка жертви у боротьбі з агресором, союз демократій світу проти авторитарних режимів…  Трамп усе це змінює. Для нього демократія радше погане слово, традиційні союзники США – це радше вороги, а навпаки, авторитарні режими, диктатори по всьому світу – це його союзники, він до них тягнеться, він має до них симпатію, йому простіше з ними спілкуватися», – сказав Дубовик.

Експерт зазначив, що американський президент не вірить у НАТО, тому найближчим часом цей напрям буде трохи паралізовано. Він також підкреслив, що для Трампа Європейський Союз уже не є союзником і не сприймається як структура, заснована на спільних із США принципах і цінностях.

«Тепер ЄС для президента США – опонент. Напевно, буде торговельна війна між США та європейськими країнами», – прогнозує директор Центру міжнародних досліджень університету ім. Мечникова.

На думку Дубовика, у Трампа дуже специфічний погляд на світ, і він сформувався давно та є усталеним: «Я ніколи не погоджувався з твердженнями, що Трамп такий собі непередбачуваний політик. Певною мірою, це так, бо він може сказати одне, а в наступному реченні заперечити цю тезу, однак це радше внутрішня флюгерність, особливість характеру. Але насправді у Трампа є свій чіткий світогляд і уявлення про світ, і він хоче багато чого поміняти в тому світі, котрий існує сьогодні».

За словами експерта, Трамп вважає союзи непотрібними, оскільки США є достатньо потужною державою і можуть досягати своїх цілей, спираючись лише на власні сили. Водночас він наголосив, що така позиція є помилковою:

«Бо сила Америки і вплив у світі значною мірою базувалися на тому, що є інші країни, які працюють з Америкою і цим зміцнюють альянс. Від його терміну America first (Америка понад усе), думаю, скоро залишиться America alone, тобто Америка «на самоті». І це буде велика проблема – на перспективу це означатиме, що США втрачатимуть своє значення, роль та вплив у світі. Зараз Трамп цього ще не розуміє, але так воно станеться».  

Експерт підсумував: «Світ перетворюється на джунглі, і маємо пильнувати, бо в джунглях є хижаки».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір відмовитись від керівництва НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Daily Mail. Глава Білого дому хоче, щоб на чолі Альянсу стали Велика Британія чи Франція, які б взяли велику відповідальність за безпеку континенту.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення. Також Трамп традиційно не назвав війну війною, використавши натомість словосполучення «все це».

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Теги: Дональд Трамп НАТО Європа президент США Європейський союз

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