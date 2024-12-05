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The Times пояснила, чому Трамп не зможе забезпечити тривалий мир в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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The Times пояснила, чому Трамп не зможе забезпечити тривалий мир в Україні
Колумністка вважає, що найдешевший спосіб забезпечити довгострокову безпеку Європи – не допустити розпаду України
фото з відкритих джерел

The Times: Кремль прагне завоювати Україну, щоб змінити демографічну ситуацію в Росії

Попри обіцянки обраного президента США Дональда Трампа швидко завершити війну в Україні, він навряд чи зможе досягти тривалого миру. Таку думку висловила колумністка The Times Джульєт Семюел.

Зазначається,  що навіть готовність президента України Володимира Зеленського до компромісів не допоможе, адже Трамп не запропонує російському диктатору Володимиру Путіну достатніх поступок. Зняття санкцій чи розмороження російських активів, як зазначає колумністка, вимагатимуть підтримки Конгресу, G7 та ЄС.

На думку Семюел, навіть якби Трамп погодився на значні поступки, цілі Путіна у війні значно амбітніші, ніж це визнають його прихильники у Вашингтоні. Кремль прагне завоювати Україну, щоб змінити демографічну ситуацію в Росії.

Колумністка також зазначає, що найдешевший спосіб забезпечити довгострокову безпеку Європи – не допустити розпаду України.

Нагадаємо, що Україна почала переговори з командою новообраного президента США Дональда Трампа про припинення війни з РФ. Про це повідомляє Wall Street Journal.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп обирає з трьох варіантів врегулювання війни в Україні, які є у його команди. Один із цих планів розроблений майбутнім віцепрезидентом Джеймсом Девідом Венсом.

За повідомленнями ЗМІ, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.

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Теги: Дональд Трамп Україна війна росія

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