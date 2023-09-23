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Бійці полку «Азов» вшанували полеглих побратимів (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бійці полку «Азов» вшанували полеглих побратимів (фото)
На день осіннього рівнодення, згідно з азовською традицією, відзначають День мертвих
фото: полк «Азов»

Зараз бригада «Азов» виконує бойове завдання, тому цьогоріч містерії пам’яті відбулись у різних місцях

На день осіннього рівнодення, згідно з азовською традицією, відзначають День мертвих, згадуючи всіх полеглих бійців «Азову». Про це повідомляє пресслужба полку.

Зараз бригада «Азов» виконує бойове завдання, тому цьогоріч містерії пам’яті відбулись у різних місцях.

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Бійці «Азову» вшанували пам’ять полеглих побратимів
фото: Азов

«Імена наших побратимів, котрі загинули за дев’ять років війни, навіки вписані в історію України, а їхній подвиг – в пам'ять кожного азовця. Ця пам'ять надає нам наснаги продовжувати боротьбу, навіть коли здається, що сил більше немає.

Ми не бачимо їх поруч, але знаємо, що вони бачать нас. Не можемо назвати їхні позивні та почути відповідь, але відчуваємо їхню присутність у кожному бою. Не можемо піти пліч-о-пліч у бій, але точно впевнені, що вони супроводжують нас всюди.

Ми повʼязані з ними спільною метою та спільним чином. Цей звʼязок не може зруйнувати навіть смерть», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у травні 2022 року, гарнізон, який утримував «Азовсталь», отримав наказ – припинити оборону.

Уже у серпні 2023 року легендарна бригада «Азов» відновила виконання завдань на фронті. 

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Теги: Азов війна

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