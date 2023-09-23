Бійці полку «Азов» вшанували полеглих побратимів (фото)

На день осіннього рівнодення, згідно з азовською традицією, відзначають День мертвих

Зараз бригада «Азов» виконує бойове завдання, тому цьогоріч містерії пам’яті відбулись у різних місцях

На день осіннього рівнодення, згідно з азовською традицією, відзначають День мертвих, згадуючи всіх полеглих бійців «Азову». Про це повідомляє пресслужба полку.

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Зараз бригада «Азов» виконує бойове завдання, тому цьогоріч містерії пам’яті відбулись у різних місцях.

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Бійці «Азову» вшанували пам’ять полеглих побратимів фото: Азов

«Імена наших побратимів, котрі загинули за дев’ять років війни, навіки вписані в історію України, а їхній подвиг – в пам'ять кожного азовця. Ця пам'ять надає нам наснаги продовжувати боротьбу, навіть коли здається, що сил більше немає.

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Ми не бачимо їх поруч, але знаємо, що вони бачать нас. Не можемо назвати їхні позивні та почути відповідь, але відчуваємо їхню присутність у кожному бою. Не можемо піти пліч-о-пліч у бій, але точно впевнені, що вони супроводжують нас всюди.

Ми повʼязані з ними спільною метою та спільним чином. Цей звʼязок не може зруйнувати навіть смерть», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у травні 2022 року, гарнізон, який утримував «Азовсталь», отримав наказ – припинити оборону.

Уже у серпні 2023 року легендарна бригада «Азов» відновила виконання завдань на фронті.