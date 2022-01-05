Казахстанську верхівку рятуватиме Путін

Силовики не були готові до такого опору з боку активних громадян

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За один день вся власть в Казахстане рухнула и президент Токаев обратился к структурам Путина подавить протестующих казахов силами иностранных войск.

Президент Казахстана обратился к созданной Россией организации ОДКБ – организации коллективной безопасности, чтобы она ввела войска в Казахстан «для борьбы с террористами». Президент Токаев призвал иностранных карателей после разговора с президентом РФ Путиным.

Токаев попытался силой подавить протесты, однако в ответ на применение силы безоружные казахи не испугались, стали нападать на силовиков, захватывать оружие и стрелять в ответ.

Общее число жертв неизвестно. Власти доложили, что в столкновениях убито 8 полицейских и нацгвардейцев, 317 получили ранения и травмы. Это означает, что большинство протестующих не вооружены, и что какой-то организованного обстрела силовиков протестующие не ведут, иначе убитых было бы гораздо больше.

Все казахские полицейские, армия, комитет нацбезопасности, нацгвардейцы, все их многочисленные спецназы разбежались либо сидят на базах. Получив вооруженный отпор деморализованные силовики покинули центр Алмааты, оставили без охраны аэропорт и многие другие стратегические объекты.

Теперь очевидно, что главным выгодополучателем от подавления протестов является Россия. Путин будет использовать ситуацию, чтобы взять под контроль власть в Казахстане.

Теперь Россия будет спасать режим Токаева также, как Путин спасал Януковича – всеми методами, вплоть до применения российских войск против казахского народа.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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