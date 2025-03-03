Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО

Зеленський: Якщо війна закінчилася і Україна стала членом НАТО – я виконав свою місію

Володимир Зеленський підкреслює, що враховуючи підтримку на тлі останніх подій, «міняти» його буде не просто

Президент України Володимир Зеленський готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування глави української держави з журналістами.

Зеленський підкреслює, що враховуючи підтримку на тлі останніх подій, «міняти» його буде не просто.

«Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Це трішки складніше, бо треба ще домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю себе на НАТО. Якщо війна закінчилася і Україна стала членом НАТО – я виконав свою місію», – зазначив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування глави української держави з журналістами.

«Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав», – зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що для України важливо, щоб мир був справедливим, чесним, а головне – сталим.

Нагадаємо, що перед початком саміту, який відбувся у Лондоні 1 березня, британський прем‘єр Стармер підкреслив, що європейські держави мають діяти рішуче, адже зараз настав «момент, який випадає раз на покоління».

«Ми зібралися тут сьогодні, тому що це момент, який буває раз на покоління для безпеки Європи, і ми всі повинні зробити крок вперед», – заявив Стармер.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала саміт лідерів «хорошою та відвертою дискусією». Вона повідомила, що на саміті обговорювали необхідність всеосяжних гарантій безпеки, включно з наданням Україні сильної позиції та забезпеченням того, щоб мати засоби для «зміцнення та захисту».