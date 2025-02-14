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РФ бере участь у Мюнхенській конференції? Відповідь очільника форуму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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РФ бере участь у Мюнхенській конференції? Відповідь очільника форуму
14 лютого стартувала Мюнхенська конференція з безпеки
фото: Reuters

Хойсген закликав з обережністю ставитися до заяви американського президента Дональда Трампа

Представники країни-агресорки РФ не беруть участь у Мюнхенській безпековій конференції, бо не отримали акредитацію. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген в етері Deutschlandfunk.

Хойсген закликав з обережністю ставитися до заяви американського президента Дональда Трампа про те, що в межах Мюнхенської конференції плануються переговори високопоставлених представників США і Росії.

«Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити», – заявив Хойсген перед початком конференції.

За його словами, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідні в'їзні візи представникам російської влади. Однак він не виключив, що Росія може направити своїх представників у Німеччину іншими способами.

«Ми готові до розв’язання серйозних проблем і повинні зробити більше для оборони», – наголосив Хойсген.

Водночас він підтвердив, що на захід були акредитовані «представники російської опозиції».

Нагадаємо, у п’ятницю 14 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки (MSC). Президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені (Німеччина) кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки, поза дипломатичними й протокольними вимогами. Головною метою конференції є обговорення актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.

Як відомо, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Наразі незрозуміло, як ця ситуація вплине на участь Рубіо в Мюнхенській конференції та чи призведе вона до затримки запланованої на ранок п'ятниці зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським.

Теги: росія війна Мюнхенська конференція з безпеки росіяни

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