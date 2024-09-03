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Книга про Залужного. Авторка вперше розказала, як народилася ідея «Залізного генерала»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Книга про Залужного. Авторка вперше розказала, як народилася ідея «Залізного генерала»
Влітку 2022 року до Людмили Долгоновської звернулася генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова, яка і була ініціатором створення книги
фото з відкритих джерел

Людмила Долгоновська: «Я розуміла, що в мене є ексклюзивна інформація»

Авторка книги про Валерія Залужного зізналася, що спершу не планувала писати рукопис про ексголовнокомандувача ЗСУ. Однак під час роботи із Залужним авторка фіксувала важливу та цікаву інформацію, яку згодом вдалося перетворити на першу книгу про генерала. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача Збройних сил 2021-2024 рр. Валерія Залужного, авторка книги «Залізний генерал. Уроки людяності» Людмила Долгоновська.

Екскомунікаційниця розповіла, що має історичну освіту. І коли вона почала працювати з Валерієм Залужним, особливо, коли почалося повномасштабне вторгнення, Долгоновська усвідомила, що це історична мить, яку «ти не можеш не фіксувати».

«Пам’ятаю розмову з Мариною Сингаївською (до 10 травня 2024 р. заступниця гендиректора «Укрінформу»). Вона мені казала: Люда, веди щоденник, фіксуй. Бо потім забуватимеш деталі, що відбувалося. Після тієї розмови я хоч щоденник вести не почала, але якісь ключові моменти, якісь цитати Валерія Федоровича фіксувала», – пригадала авторка.

Влітку 2022 року до Людмили Долгоновської звернулася генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова, яка і була ініціатором створення книги.

«Юлія Орлова сказала, що вони як видавництво хочуть, аби у них вийшла книжка про Залужного, що вони думають, як це зробити. І потім каже: може, ви напишете? Я була не впевнена, що можу взяти на себе таку сміливість написати. Вочевидь, у мене немає такого письменницького таланту, але я розуміла, що в мене є ось ця ексклюзивна інформація. І навіть найталановитіша людина в письменстві, яка не бачить цього на власні очі, навряд чи зможе передати на папері це, хіба переповісти з чиїхось слів. А якщо так, то інформація може бути спотворена», – пояснила Людмила Долгоновська.

Авторка ухвалила рішення фіксувати та збирати важливі моменти, а надалі – покладатися на фаховість редакторів видавництва, які опісля опрацьовуватимуть рукопис.

Нагадаємо, 22 серпня у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику. 

До слова, у липні Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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Теги: книги посол Валерій Залужний Людмила Долгоновська

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