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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Як російська церква штампує «страдальців»

glavcom.ua
Синод Московського патріархату звільнив з Єреванської кафедри митрополита Клінського Леоніда (Горбачова)
фото з відкритих джерел

В міру того, як титанік Гундяєва йде на дно, зʼявляється все більше «гнаних» колишніх вірних його соратників

Ось вже і Лєонід Горбачов – колишній «екзарх Африки» від РПЦ, «спєциальний воєнний мітрополіт», який в останні роки займався всіма атаками Моспатріархії – міряє тогу «гнаного страждальця».

Свого часу щоби провести Алєксія Редігера в патріархи МП КДБ запустив чутку про нібито лист його до Горбачова «на захист Церкви», за який його нібито зняли з посади керуючого справами РПЦ. Насправді зняли його тому, що патріарх Пімен два роки (!) з ним не розмовляв, бо не знав, як інакше позбутися гебешного призначенця, що йому остаточно остогид.

Як російська церква штампує «страдальців» фото 1

Але легенду «борця за правду» Редігеру створили та успішно її використали для просування на патріарха.

Подібний фінт зробили на початку вторгнення з Іларіоном Алфєєвим – буквально за кілька тижнів до того нагородженим у Кремлі орденом з рук путіна. Відправили у Будапешт – поближче до найбільш дружнього Кремлю європейського уряду з можливістю вільно подорожувати світом.

Протодиякон Кураєв, який був ревним пропагандистом Гундяєва, працював з ручними «вовками» путіна і їздив з рок-концертами за «русмір» – теж тепер постраждалий.

В міру того, як титанік Гундяєва йде на дно, зʼявляється все більше «гнаних» колишніх вірних його соратників.

Це, звісно, гарний знак щодо самого головного жерця культу москвославія. Але також і привід бути пильними, щоби після нього не сталося за російським прислівʼям «тех же щей – да по жиже влей».

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Теги: церква РПЦ Московська церква в Україні

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