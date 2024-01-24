Як російська церква штампує «страдальців»

В міру того, як титанік Гундяєва йде на дно, зʼявляється все більше «гнаних» колишніх вірних його соратників

Ось вже і Лєонід Горбачов – колишній «екзарх Африки» від РПЦ, «спєциальний воєнний мітрополіт», який в останні роки займався всіма атаками Моспатріархії – міряє тогу «гнаного страждальця».

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Свого часу щоби провести Алєксія Редігера в патріархи МП КДБ запустив чутку про нібито лист його до Горбачова «на захист Церкви», за який його нібито зняли з посади керуючого справами РПЦ. Насправді зняли його тому, що патріарх Пімен два роки (!) з ним не розмовляв, бо не знав, як інакше позбутися гебешного призначенця, що йому остаточно остогид.

Але легенду «борця за правду» Редігеру створили та успішно її використали для просування на патріарха.

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Подібний фінт зробили на початку вторгнення з Іларіоном Алфєєвим – буквально за кілька тижнів до того нагородженим у Кремлі орденом з рук путіна. Відправили у Будапешт – поближче до найбільш дружнього Кремлю європейського уряду з можливістю вільно подорожувати світом.

Протодиякон Кураєв, який був ревним пропагандистом Гундяєва, працював з ручними «вовками» путіна і їздив з рок-концертами за «русмір» – теж тепер постраждалий.

В міру того, як титанік Гундяєва йде на дно, зʼявляється все більше «гнаних» колишніх вірних його соратників.

Це, звісно, гарний знак щодо самого головного жерця культу москвославія. Але також і привід бути пильними, щоби після нього не сталося за російським прислівʼям «тех же щей – да по жиже влей».