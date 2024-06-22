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Окупанти вдарили по блокпосту поліції на Херсонщині і вбили патрульного

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по блокпосту поліції на Херсонщині і вбили патрульного
Під час чергування на блокпосту загинув 36-річний поліцейський Олександр Чехун
фото: Нацполіція

Лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої допомоги

Російські загарбники вдарили дроном по блокпосту на Херсонщині. Унаслідок цього загинув патрульний Олександр Чехун. Про це повідомила Національна поліція України.

«Унаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Колеги загиблого розповіли, що Олександр розпочав службу у 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

«Колектив Національної поліції України схиляє голови у жалобі з приводу загибелі колеги. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра», – написали правоохоронці.

Нагадаємо, що вночі 22 червня ворог масовано атакував Україну. Зокрема, завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. 

Також уночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. За словами очільника ОВА, унаслідок удару виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій області, окупанти поранили двох енергетиків.

До слова, у Волинській області внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей ушкоджено будинок та господарську споруду.

Теги: війна Херсонщина вбивство поліцейських поліція дрон

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