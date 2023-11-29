Викриття секретних даних окупантів та поява реєстру педофілів. Головне за 29 листопада

Хакери викрали секретні дані окупантів та поява реєстру педофілів в Україні. Головне за 29 листопада

Хакери «витягнули» секретні дані про окупантів, в Україні з’явився реєстр педофілів, запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу продовжено. «Главком» склав добірку новин 29 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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ДБР викрило злочинну організацію, яка привласнила землі стратегічного значення на Київській ГЕС

Працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи 5 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС.

Повідомляється, що до злочинної організації входило майже два десятки фігурантів – серед них інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок. Наразі вже оголошено 8 підозр, п'ятеро осіб затримано.

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Українські хакери «витягнули» з сайту РФ секретні дані про окупантів

Хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

Уряд Словаччини ухвалив рішення щодо імпорту агропродукції з України

Новий уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо вирішив продовжити заборону на імпорт сільгосппродукції з України та посилити правила транзиту. Зазначається, що незабаром до списку заборонених продуктів, крім пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, буде додано також мед, цукор, солод та соєві боби.

Словаччина також хоче посилити порядок транзиту сільськогосподарської продукції з України – тепер усі вантажі підлягатимуть «митному закриттю». На практиці це означає, що їх буде опломбовано.

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В Україні з’явився реєстр педофілів

Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Наразі за участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 злочинців.

Зазначається, що сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей.

Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу

Печерський районний суд Києва продовжив митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді застави. До 29 січня 2024 року митрополит має з'являтися за першою вимогою до суду, не відлучатись із населеного пункту, носити електронний засіб контролю та утриматися від спілкування із свідками та потерпілими.