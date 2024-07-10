Овочі стали дорожчими на 19% порівняно з попереднім роком, а в червні ціни зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем

ЗМІ: Центробанк Росії не має іншого вибору, окрім як продовжити посилення грошово-кредитної політики

Зростання цін у Росії фіксується з початку з 2024 року, вказуючи на труднощі, з якими зіткнувся центральний банк у боротьбі з інфляцією. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ситуація в економіці не залишає іншого вибору, як продовжити посилення грошово-кредитної політики. Річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця. Хоча в місячному вираженні зростання цін сповільнилося до 0,64% з 0,74% у травні, воно, як і раніше, залишається підвищеним, що зумовлено зростанням вартості продуктів харчування та послуг.

Основні продукти харчування, як-от овочі, стали дорожчими на 19% порівняно з попереднім роком, а в червні ціни зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем. Ціни на картоплю зросли майже на 34% порівняно з попереднім місяцем.

Видання зауважує, що на початку липня інфляція продовжила прискорюватися через заплановане підвищення тарифів на комунальні послуги та вартості проїзду в громадському транспорті, а також сезонний стрибок цін на авіаквитки та готелі.

За перший тиждень липня ціни зросли на 0,27%, що менше, ніж 0,66% тижнем раніше. Проте продукти харчування і бензин були серед товарів, на які ціни зростали найшвидше. Інфляція на бензин прискорюється третій тиждень поспіль.

У таких умовах Центробанк Росії не має іншого вибору, окрім як продовжити посилення грошово-кредитної політики. Банк Росії утримує базову ставку на рівні 16% з грудня, але глава Банку Ельвіра Набіулліна попередила, що в липні буде потрібно «значне» підвищення ставки, якщо інфляційний тиск не почне слабшати.

До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що економіка РФ має почати руйнуватися через війну проти України та міжнародні санкції через рік або два.

Нагадаємо, Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США. Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.