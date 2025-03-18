Прощання з громадським діячем Демʼяном Ганулом: навано дату та час

Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси, а раніше просив СБУ про захист через погрози

В Одесі попрощаються з громадським діячем Демʼяном Ганулом, якого застрелили у центрі міста 14 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал загиблого.

Прощання відбудеться 19 березня о 9:00 біля памʼятника у парку Шевченка.

«Український патріот, громадський діяч і борець за справедливість – він загинув, але памʼять про нього житиме в наших серцях. Приходьте, щоб провести його в останню путь», – йдеться у повідомленні.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами. На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Нагадаємо, Клименко повідомив, що у квартирі, де переховувався підозрюваний у вбивстві, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, затримали правоохоронці.

Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».

14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.