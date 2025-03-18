Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Прощання з громадським діячем Демʼяном Ганулом: навано дату та час

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прощання з громадським діячем Демʼяном Ганулом: навано дату та час
Прощання відбудеться 19 березня о 9:00 біля памʼятника у парку Шевченка
фото з відкритих джерел

Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси, а раніше просив СБУ про захист через погрози

В Одесі попрощаються з громадським діячем Демʼяном Ганулом, якого застрелили у центрі міста 14 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал загиблого.

Прощання відбудеться 19 березня о 9:00 біля памʼятника у парку Шевченка.

«Український патріот, громадський діяч і борець за справедливість – він загинув, але памʼять про нього житиме в наших серцях. Приходьте, щоб провести його в останню путь», – йдеться у повідомленні.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Нагадаємо, Клименко повідомив, що у квартирі, де переховувався підозрюваний у вбивстві, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, затримали правоохоронці.

Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».

14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Читайте також:

Теги: зброя волонтер напад Telegram злочин погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу США
Трамп переконаний, що «анексія Гренландії відбудеться»
13 березня, 19:37
На початку березня Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
Польща підтвердила відновлення постачань американської допомоги Україні
12 березня, 10:11
Країна зможе передавати касетне озброєння Україні
Литва офіційно вийшла з конвенції про касетні боєприпаси через загрозу РФ
6 березня, 22:05
Експосол: На сьогодні ООН абсолютно не служить тим цілям, заради яких вона була створена
Український дипломат, який довгі роки працював в ООН, запропонував Україні несподіваний крок
28 лютого, 20:13
«Українська сила» – це благодійний фонд, створений у 2023 році для підтримки захисників нашої країни
БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони
27 лютого, 18:11
Командувач Сил безпілотних систем розповів, що Україна вже масштабує удари по об’єктах військової інфраструктури на території РФ
Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»
26 лютого, 19:29
Туск зауважив, що «не піде на лікарняний, хоча дехто, напевно, хотів би цього»
«Вчив внуків кататися на лижах». Туск показався із гіпсом на нозі
25 лютого, 18:19
У Німеччині затримано росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю
У Німеччині затримано росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю
21 лютого, 22:57
Данія, країна з населенням 6 млн осіб, пожертвувала $7,55 млрд як військову допомогу відтоді, як на Україну було скоєно напад з боку Росії
Жителі Данії підтримують відправлення військових в Україну, але за однієї умови
21 лютого, 12:21

Новини

Прощання з громадським діячем Демʼяном Ганулом: навано дату та час
Прощання з громадським діячем Демʼяном Ганулом: навано дату та час
Одесу здивувало стильне порося, яке прогулювалося центром
Одесу здивувало стильне порося, яке прогулювалося центром
Вбивство Ганула: з'явилися нові подробиці про підозрюваного
Вбивство Ганула: з'явилися нові подробиці про підозрюваного
Підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула затримано
Підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула затримано
Поліція показала підозрюваного у вбивстві активіста Ганула (фото)
Поліція показала підозрюваного у вбивстві активіста Ганула (фото)
Глава МВС відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі
Глава МВС відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
36K
У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком
16K
Кінець «товариша» Орбана?
5679
Реванш російської попси. Мовний омбудсмен назвав регіони, з яких надходить найбільше скарг
5495
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua