Буковинський різьбяр став живою людською скарбницею ЮНЕСКО

Думітру Іліуц має двох синів, яким нині передає свою майстерність

Думітру Іліуц став першим буковинцем, якому надали почесне звання ЮНЕСКО «Жива людська скарбниця». Чоловік є столяром, із 14 років займається різьбленням, живе у Красноїльську. Своє ремесло перейняв від батька і діда – вони все життя працювали з деревиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Думітру Іліуц має двох синів, яким нині передає свою майстерність.

«Це для нас не лише джерело заробітку, а й справжня любов. Наприклад, коли ти виготовив гарні двері чи вікно, різьблений витвір, і бачиш, що людям це подобається, згодом прагнеш зробити наступну роботу ще кращою – гарнішою, делікатнішою», – ділиться майстер.

Чоловік каже, його дід та батько працювали виключно руками. Нині ж є різноманітна техніка, що полегшує роботу. Та у вироби все одно треба вкладати душу.

«Я виготовив багато дерев’яних скульптур, і в нас, і в Німеччині та інших країнах. Але найбільш цінним для мене виробом є іконостас, що його зробив для церкви у куті Гута нашого села Красноїльськ. Зараз також роблю стільці для храму», – каже Думітру Іліуц.

Для дверей і вікон майстер використовує ялину, із дуба робить різьблення, меблі для дому. Також працює з липою, тополею, кленом, вільхою.

Нагороді буковинець радіє. Зауважує, певно так хотів Бог, бо у нього було чимало конкурентів. Головними критеріями, за якими обирали кандидатів, – уміння різьбити по дереву, вік понад 50 років та відсутність спеціальної освіти.

Крім деревообробки, Думітру Іліуц займається також господарством, тримає корову, свиней, овець.

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