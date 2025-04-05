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Буданов розказав, чи відповість Росія за свої злочини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Буданов розказав, чи відповість Росія за свої злочини
Буданов упевнений, що Росія за все відповість, якщо програє
фото: скріншот із відео

Німці відповідали протягом багатьох років, заявив голова ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів на запитання, чи понесе Росія покарання за всі свої злочини. Як інформує «Главком», свою думку з цього приводу Буданов висловив в інтерв'ю YouTube-каналу «Анна Максимчук».

«Німці відповідали протягом багатьох років, але вони відповідали тільки з однієї причини – тому що вони програли», – коротко заявив глава ГУР.

Раніше очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що Росія прагне отримати паузу у війні проти України, щоб відновити свої сили, оскільки наразі досягла максимуму військового виробництва. 

Також американська журналістка розкрила нові подробиці отруєння дружини Буданова. 

Нагадаємо, дружина начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Маріанна Буданова уперше з`явилася на публіці після отруєння важкими металами. 

Речовини, виявлені в організмі Маріанни, за інформацією розвідки, «не використовуються у побуті й військовій справі» і являють собою ртуть і миш`як. Натомість у Кирила Буданова симптомів не було. Справу кваліфікували, як замах на убивство. Припускають, що Буданову, «найімовірніше, отруїли через їжу» . Наразі вона вже завершила курс лікування.

Зауважимо, дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

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Теги: росія Кирило Буданов злочин

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