Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського

Детективи довели, що Коломойський хотів заволодіти понад 3,3 млрд грн «Укрнафти»

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зокрема, детективи виділили матеріали досудового розслідування щодо олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Водночас триває слідство щодо інших підозрюваних. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

«Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн», – зазначає пресслужба БЕБ.

Правоохоронці додали, що детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

«Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 вересня цього року запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 млрд грн. Також повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки змінили оголошені раніше підозри олігарху Ігорю Коломойському, внісши зміни щодо механізмів вчинення злочинів.

Зазначимо, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими Приватбанком до його націоналізації. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Також олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Суд призначив перебування під вартою Коломойському до 7 липня без права на заставу.

До слова, у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.