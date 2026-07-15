Буданов відреагував на вбивство братів на Київщині

Керівник Офісу президента закликав українських військових зберігати самоконтроль та дисципліну

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на резонансні події навколо 155-ї окремої механізованої бригади.

Буданов зазначив: сила українського війська полягає не лише у зброї, а й у здатності контролювати її. За його словами, саме дисципліна, внутрішня гідність і дотримання правил відрізняють українських захисників від ворога.

Буданов підкреслив, що дисципліна – це не лише виконання наказів, а насамперед особистий вибір кожного військового.

«Ми вистояли, бо тримаємо себе в руках навіть там, де найважче», - зазначив він.

Керівник Офісу наголосив, що саме внутрішня дисципліна відрізняє армію від озброєного натовпу, а захисника – від загарбника.

За словами Буданова, російські окупанти прийшли в Україну, бо їм «дозволили все», тоді як українська армія залишається сильною саме завдяки тому, що діє в межах закону та моральних принципів.

Він підкреслив, що сила українського війська служить людям, а не страху, тому правила є однаковими для всіх без винятку.

«Наша сила служить людям. Вона захищає і тому тримає себе в межах. Правила однакові для всіх, і саме це робить нас сильнішими за ворога, у якого правил немає», – заявив Буданов.

Керівник Офісу президента закликав українських військових і надалі зберігати самоконтроль та дисципліну, наголосивши, що це також є частиною боротьби за Україну.

«Тримаймо силу під контролем. Це теж фронт, і на ньому не буває перерви», – резюмував він.

Нагадаємо, останніми днями широкий резонанс викликала справа щодо ймовірної причетності окремих військовослужбовців 155-ї ОМБр до викрадення та вбивства двох цивільних на Київщині.