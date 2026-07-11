Командира 155 бригади та його підлеглих підозрюють у вбивстві – Військова служба правопорядку

Правоохоронцям вдалося встановити всіх причетних до злочину та провести їх затримання в кількох регіонах України

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Станіславу Лучанову та усім встановленим на даний час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним убивством. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військову службу правопорядку у ЗСУ.

Завдяки високому професіоналізму, ефективній міжвідомчій взаємодії та злагодженій роботі співробітників Головного управління Національної поліції в Київській області вдалося у стислі терміни встановити всіх причетних до злочину осіб, задокументувати їхню злочинну діяльність, провести серію успішних затримань у кількох регіонах України та зібрати доказову базу.

З огляду на резонансність події та з метою недопущення подібних випадків Головнокомандувачем Збройних Сил України, посилено комплекс профілактичних і контрольних заходів, спрямованих на запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та будь-яким протиправним діям з боку військовослужбовців», – ідеться у заві Військової служби правопорядку.

Наразі тривають невідкладні слідчі й оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення і притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Раніше в Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив місце служби, розшукують. Там також заявили, що всі військовослужбовці, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідством.

За інформацією українських ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр підозрюють у причетності до викрадення двох братів у Білоцерківському районі Київської області.

Повідомляється, що в межах розслідування перевіряється версія про їхнє можливе вбивство, а тіла, які, за попередніми даними, можуть належати потерпілим, були виявлені у Дніпропетровській області. Офіційного підтвердження цих обставин від правоохоронних органів наразі немає.