Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Командира 155 бригади та його підлеглих підозрюють у вбивстві – Військова служба правопорядку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Командира 155 бригади та його підлеглих підозрюють у вбивстві – Військова служба правопорядку
Наразі тривають невідкладні слідчі й оперативно-розшукові заходи
фото: ВСП

Правоохоронцям вдалося встановити всіх причетних до злочину та провести їх затримання в кількох регіонах України

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Станіславу Лучанову та усім встановленим на даний час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним убивством. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військову службу правопорядку у ЗСУ.

Завдяки високому професіоналізму, ефективній міжвідомчій взаємодії та злагодженій роботі співробітників Головного управління Національної поліції в Київській області вдалося у стислі терміни встановити всіх причетних до злочину осіб, задокументувати їхню злочинну діяльність, провести серію успішних затримань у кількох регіонах України та зібрати доказову базу.

З огляду на резонансність події та з метою недопущення подібних випадків Головнокомандувачем Збройних Сил України, посилено комплекс профілактичних і контрольних заходів, спрямованих на запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та будь-яким протиправним діям з боку військовослужбовців», – ідеться у заві Військової служби правопорядку.

Наразі тривають невідкладні слідчі й оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення і притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Раніше в Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, який самовільно залишив місце служби, розшукують. Там також заявили, що всі військовослужбовці, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідством.

За інформацією українських ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр підозрюють у причетності до викрадення двох братів у Білоцерківському районі Київської області.

Повідомляється, що в межах розслідування перевіряється версія про їхнє можливе вбивство, а тіла, які, за попередніми даними, можуть належати потерпілим, були виявлені у Дніпропетровській області. Офіційного підтвердження цих обставин від правоохоронних органів наразі немає.

Читайте також:

Теги: вбивство слідство викрадення розслідування ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський: Росія готується до перехоплення ініціативи у війні
Сирський: Росія готується до перехоплення ініціативи у війні
7 липня, 22:18
Сили оборони в ніч на 5 липня уразили об'єкти ворога у Криму, а також на Донеччині, Луганщині та Херсонщині
Сили оборони уразили один із ключових військових аеродромів РФ у Криму
5 липня, 13:22
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:00
Окупований Крим втрачає росіян через українські удари
Аналітики ISW пояснили, чому росіяни масово залишають окупований Крим
27 червня, 12:52
Повністю захистити місто, де з довоєнних 300 тисяч жителів залишилося близько 60 тисяч, неможливо
«Людське сафарі»: Le Monde розповів, як Росія вбиває мирних у Херсоні
25 червня, 00:43
На півночі Сумської області росіяни застосували небезпечні боєприпаси — кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5
Військові розповіли, як росіяни вдосконалили КАБи
14 червня, 20:15
Про те, що Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ, стало відомо у лютому 2025 року
Ігор Ласточкін на свіжому фото приголомшив змінами у зовнішньому вигляді
14 червня, 15:50
Україна атакувала вузол перекачування нафти в Росії
Сили оборони уразили важливий нафтовий об'єкт у Волгоградській області
13 червня, 13:59
За словами колишнього полоненого, під час перевірок жінок також голили налисо
Понад два роки в полоні РФ: звільнені бранці розповіли про знущання над журналісткою Глуховською
12 червня, 18:55

Кримінал

Командира 155 бригади та його підлеглих підозрюють у вбивстві – Військова служба правопорядку
Командира 155 бригади та його підлеглих підозрюють у вбивстві – Військова служба правопорядку
Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії
Майор ЗСУ отримав 10 років за розкрадання харчів для армії
Колишньому сержанту «Скелі», якого підозрюють у побитті капелана та підполковника, обрано запобіжний захід
Колишньому сержанту «Скелі», якого підозрюють у побитті капелана та підполковника, обрано запобіжний захід
Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень
Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень
Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: Україна і Монако створять спільну слідчу групу
Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: Україна і Монако створять спільну слідчу групу
Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ
Фігурант операції «Мідас» отримав нову підозру: деталі від НАБУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 18:09
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua